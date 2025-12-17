Três veículos colidem na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Três veículos colidiram na rodovia Ivo Silveira, no bairro Volta Grande, em Brusque, na tarde desta quarta-feira, 17. Apesar da colisão, ninguém ficou ferido e houve apenas danos materiais. A pista permaneceu liberada durante o atendimento.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caso ocorreu por volta das 14h40 e foi do tipo colisão traseira. A equipe foi acionada para atendimento da ocorrência, inicialmente informada como acidente com vítima, o que não se confirmou no local.

Conforme apurado, um VW Novo Gol, conduzido por um homem de 27 anos, seguia no sentido Brusque–Gaspar quando parou no meio da pista para convergir à esquerda.

Na sequência, uma Renault Master, conduzida por um homem de 28 anos, que trafegava no mesmo sentido, colidiu na traseira do automóvel.

Com o impacto, o Gol foi projetado para a pista contrária e acabou atingindo uma Renault Oroch, conduzida por um homem de 51 anos.

Ainda segundo a PMRv, nenhum dos condutores apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora. Após os procedimentos no local, os veículos foram liberados aos respectivos responsáveis.

