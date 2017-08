Treze marcas de peso chegam ao Balneário Shopping neste segundo semestre. Calvin Klein, Side Walk, Adidas Originals, Colcci, Salinas, NYS Colection, Maria Filó, Santé Armazem Nutricional, Cook & Beyond, Twenty Four Seven, Uva e Verde, The MuttDog e Valenttina são as marcas que vêm para reforçar ainda mais o mix do shopping. “O mercado de varejo está bastante dinâmico e otimista. Estamos sentindo o reflexo deste movimento com a entrada de grifes importantes, atraídas também pelo enorme potencial de consumo de Balneário Camboriú e região”, explica a superintendente do Balneário Shopping, Elizângela Cardoso.

A Side Walk, por exemplo, está prevista para inaugurar em outubro trazendo o mix completo da marca para o público masculino e feminino, incluindo calçados, confecção e acessórios (como bolsas e mochilas). Para investir na cidade, os franqueados fizeram um estudo de mercado e identificaram o potencial de público consumidor, com um estilo de vida litorâneo mais despojado e que combina com o estilo da marca.

A maior franquia de óculos do mundo – a NYS Colection – também confirmou sua presença no Balneário Shopping. A marca americana, que já possui 1.500 pontos de vendas em diferentes países, chegou ao Brasil em 2014 com pontos de quiosques nos principais aeroportos e shoppings de São Paulo. Após consolidar-se no mercado nacional, o NYS do Balneário Shopping será a segunda unidade do país no formato de loja, com óculos de sol, armação para óculos de grau e estrutura de ótica.

Balneário Camboriú vai receber também a primeira Twenty Four Seven de Santa Catarina. A grife criada por Raphael Sayou e focada em uma mulher minimalista, mas sofisticada, tem previsão de inaugurar em outubro. A grife aposta em peças atemporais de tecidos nobres, como seda e couro, pensadas para vestir as clientes durante – como diz o nome – 24 horas por dia, sete dias por semana. “São roupas ‘simple and chic’ para mulheres que vivem intensamente: levam os filhos na escola, trabalham e depois ainda saem para jantar com o marido ou as amigas”, diz Raphael.

Em setembro será a vez da Colcci – grife do grupo catarinense AMC Têxtil – que escolheu o Balneário Shopping para apresentar o seu novo conceito de loja em SC, lançando a flagship nacional da marca. Inspirada nas galerias de arte contemporâneas, galpões industriais e bares descolados, a Colcci optou por ambientes de design moderno, onde a mistura de texturas, cores neutras e tons sóbrios servem de pano de fundo para realçar ainda mais a atitude cool e jovem de suas peças.

Também em setembro o shopping recebe a Maria Filó, grife que prima pela riqueza de cores, detalhes e, principalmente, pela essência feminina. Criada em 1997 no Rio de Janeiro, a marca idealizada por Célia Osorio encantou as mulheres com as suas criações. Hoje, na direção criativa, Roberta Ribeiro aprimora as técnicas passadas por sua mãe e mantém a essência da marca realçando a beleza feminina em todos os encontros da vida.

A cidade também acaba de receber a primeira Salinas do Sul do Brasil. Referência em moda beachwear no Brasil, a marca abriu com um preview da coleção Verão 2018. As criações, que traduzem o jeito leve e colorido de viver, ganharam o coração das meninas mais bacanas do Rio e ao longo da história foram conquistando o Brasil e o mundo. No mercado externo, Estados Unidos, França, Japão, Rússia, Alemanha, Portugal, Espanha e Grécia são alguns dos mais de 20 países para onde a Salinas exporta.

Até novembro, o Balneário Shopping recebe ainda a exclusiva Adidas Originals – versão mais casual da Adidas, com roupas descoladas e modernas para usar no dia-a-dia –, a internacional Calvin Klein – consagrada pelos clássicos jeanswear, underwear e pela essência do conforto e da simplicidade – e Valenttina para agregar no segmento de moda feminina. Na linha de presentes criativos inaugura a Uva e Verde, e Cook & Beyond, voltada para os amantes da culinária com os melhores utensílios para cozinhar e servir. Santé Armazem Nutricional, com foco em produtos saudáveis, e The MuttDog, recém inaugurada, complementam as opções em alimentação.

Novas operações do Balneário Shopping

– Calvin Klein

– Side Walk

– Adidas Originals

– Colcci

– NYS Collection

– Maria Filó

– Santé Armazem

– Cookie & Beyond

– Twenty Four Seven

– Salinas

– Uva e Verde

– The MuttDog

– Valenttina