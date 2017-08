Tribunal de Contas multa ex-prefeito por não enviar informações sobre a Codeb

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC) publicaram decisão na qual consideraram irregular o fato de que, em 2015, durante a gestão de Roberto Prudêncio Neto, não foram enviadas ao sistema do órgão as informações sobre as contas da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Brusque (Codeb).

Foram considerados responsáveis o ex-prefeito e Vanderlei Luis Dietrich, que dirigiu a Codeb, à época.

O TCE-SC os condenou ao pagamento de multa de R$ 1.136,52 por causa da ausência de remessa de informações, o que deverá ser efetuado em 30 dias. O tribunal também determinou ao prefeito Jonas Paegle que encaminhe dados e informações sobre o Codeb referente ao ano de 2016, em um prazo de até 90 dias.