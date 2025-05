Tribunal do Júri condena homens que amarraram e esfaquearam morador do Azambuja, em Brusque

Os envolvidos na tentativa de homicídio de um morador do bairro Azambuja, em Brusque, foram condenados a 16 e 13 anos de prisão pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado — com as agravantes de motivo torpe, uso de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima — além de porte ilegal de arma de fogo.

O crime ocorreu na manhã de 9 de maio de 2023, em uma área de mata no Morro do Mocotó, bairro Azambuja.

Segundo a denúncia do Ministério Público, os réus e outros envolvidos imobilizaram a vítima, de 28 anos, amarrando suas mãos e pés com abraçadeiras plásticas, e passaram a agredi-la com socos, coronhadas e facadas.

A execução do crime foi interrompida após uma falha na arma utilizada, o que permitiu à vítima fugir pela mata e pedir socorro na casa de um morador da região.

Um dos réus foi condenado a 16 anos de reclusão e 48 dias-multa; o outro, a 13 anos de reclusão e 29 dias-multa.

Ambos cumprirão pena em regime fechado e permanecerão presos preventivamente, sem direito de recorrer em liberdade, considerando a gravidade dos crimes e o risco de reiteração criminosa.

