Deni Nascimento volta ao Sertões para tentar seu terceiro título consecutivo na categoria UTV 1, a quarta conquista desde 2019. O piloto, natural de São João Batista e radicado em Brusque, segue com o navegador Gunnar Dums no maior rali da América Latina, para passar por Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Alagoas de sábado, 26, até 3 de agosto. São mais de 3 mil quilômetros de trajeto total.

A edição de 2025 promete um nível de dificuldade superior. Se em 2024 houve diversos trechos de alta velocidade em longos trajetos, agora o rali deverá exigir mais técnica.

“Ela não é uma prova como a do ano passado, em que a gente andava em laço. Parava numa cidade e fazia uma espécie de volta mesma cidade. Neste ano é em linha, cada dia numa cidade diferente. E a tendência é de que seja muito mais cansativo, porque, todos os dias, a gente vai ter que rodar 300, 400 km. Haverá dias em que a equipe tem que rodar 800 km. E para um caminhão da equipe rodar 800 km num dia é bem puxado. Acho que os desafios existirão para nós, pilotos, mas também para o pessoal por fora, com carretas e caminhões.”

E o desafio será ainda maior para Deni e Gunnar, que fazem uma temporada, até agora, sem vencer competições. O piloto até tece uma autocrítica, mas tem confiança na possibilidade de uma recuperação justamente nos Sertões.

“Começamos o Campeonato Brasileiro com um pouco de dificuldade. No ano passado, usamos nosso carro 100% original. E como vencemos todas as etapas e o Sertões no ano passado, a gente acabou não focando em desenvolvimento. E iniciamos o campeonato com o mesmo carro do ano passado, sem troca”, explica.

Ainda assim, a dupla conseguiu pódios importantes e o UTV passou por melhorias ao longo dos últimos meses. “Acho que, neste ano, estamos indo para o Sertões um pouco desafiados. Com um desafio um pouco maior, por não termos ainda conseguido nos encaixar com nosso carro.”

Quanto à equipe, a Bompack Racing tem uma nova carreta, construída do zero, e a adição de Manuela e Tiago, filhos de Deni: “A equipe está se organizando porque ela está crescendo. Estamos melhorando nossos equipamentos para mantermos essa organização.”

Entre os postulantes ao título do Sertões na categoria UTV, Deni inclui a Bompack Racing, mas destaca o nível elevado na competição de UTVs.

“Têm chegado muitos pilotos novos, que vem tem vindo de outras categorias, de moto, de carro, que também podem surpreender. Então, categoria UTV está em um nível cada vez mais elevado e lógico: é bom, é gostoso a gente poder disputar quando sabe que realmente está disputando com uma categoria decidida tanto nos detalhes como a nossa.”

“Você tem que estar muito concentrado e muito focado. Se você piscou, já perdeu cinco, 10 segundos. Se talvez está em primeiro, cai para terceiro, quarto. Antes se furava um pneu e se levava cinco ou seis minutos para troca, ainda tinha chance de voltar à prova. Agora são 2min30, até menos.”

Nesta disputa acirrada, há chances de conquistar mais um troféu. “Acredito que dá para elencar pelo menos 10 nomes que têm capacidade de vencer o Sertões. Entre eles, acho que Deni e Gunnar também estão”, completa.

