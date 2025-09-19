Trilha do Zoobotânico de Brusque recebe plantio árvores para compensar emissões de carbono

A trilha Carbono Neutro, no parque Zoobotânico de Brusque, recebeu o plantio de 35 árvores nativas como compensação por emissões de gases de efeito estufa.

O ato aconteceu na manhã desta sexta-feira, 19. O plantio foi realizado pela empresa Zen e por organizadoras do evento Elas por Elas, em parceria com a empresa Neutraliza.

A ação visa compensar as emissões de gases de efeito estufa de diferentes eventos realizados pelas empresas.

“Hoje, estamos fazendo a compensação das emissões do evento Elas por Elas, com quem já temos uma parceria de mais de três anos”, diz a diretora de sustentabilidade da Neutraliza, Damares Padilha.

A Neutraliza firmou uma colaboração com o Zoobotânico em 2023, dando início a ação de arborização e à criação de trilhas ecológicas.

“Esse é o nosso quarto plantio, e estamos muito felizes, porque é o segundo realizado aqui no Zoobotânico. Já plantamos também no Parque das Esculturas e no Sesc”, destacou a coorganizadora do Elas por Elas, Thayse Machado.

A empresa Zen realiza a compensação de carbono de todos os seus eventos.

“Todos os eventos que realizamos na empresa, como a Semana de Segurança, a Semana de Recebimento de Fornecedores e a Semana Lean, nós decidimos neutralizar as emissões, com foco também nas mudanças climáticas”, comenta a engenheira ambiental da Zen, Gabriela Lamim.

Desde o início da parceria entre o parque Zoobotânico e a Neutraliza, o espaço já recebeu 120 mudas de árvores nativas.

