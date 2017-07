Trilhas da Chácara Edith proporcionam Educação Ambiental para estudantes

Buscando a Educação Ambiental dos estudantes da rede de ensino, a Secretaria de Educação conta com o projeto Trilhas da Chácara Edith. A iniciativa visa promover a interação entre os alunos e a natureza, para preservação e a educação ambiental com os alunos da rede de ensino de Brusque, tanto da rede pública quanto da rede privada.

As visitas ocorrem de segunda a sexta-feira, no período da manhã das 08h às 10h30 e a tarde das 13h30 às 16h. A bióloga responsável pelo projeto, professora da rede municipal de ensino, Gisele Moraes Buch destaca que os alunos das escolas municipais, atendidos pelo projeto neste ano são os estudantes dos 2º e 6º anos do ensino fundamental.

As visitas iniciam com uma palestra seguida da trilha ecológica, com foco na fauna nativa para os alunos do 2º ano. Além disso, os jovens contam também com o laboratório de taxidermia da FURB, que empresta alguns animais empalhados para estudo. Já para os alunos do 6ª ano, a visita é direcionada à flora nativa da Mata Atlântica.

O projeto Trilhas da Chácara Edith é uma parceria entre a Secretaria de Educação, a Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema) e a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Chácara Edith.