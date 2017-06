Trilheiros envolvidos em acidente no bairro Limeira passam bem

Os ocupantes do jipe Troller que caiu em ribeirão do bairro Limeira Alta na tarde desta quinta-feira, 15, passam bem.

Três integrantes do veículo tiveram alta ainda na noite de quinta-feira. O outro integrante está bem, e permanece internado em observação.

Todos as pessoas que estavam no veículo na hora do acidente foram conduzidos de ambulância para o Hospital Azambuja. A informação inicial era de que um deles havia sido levado a Florianópolis.

A organização da 24ª Fenajeep esclarece que, o acidente aconteceu foi em uma trilha que não fazia parte da programação do evento.

De acordo com o Henrique Domingos Glir, que integra o grupo que participou do passeio, os veículos saíram de Itajaí em direção a Fenajeep e o Troller que sofreu o acidente se perdeu no trajeto.

“Somos em um grupo de amigos e saímos de Itajaí. A trilha não faz parte da programação Fenajeep, foi apenas um roteiro que fizemos”, esclarece.