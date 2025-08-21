Trilogia “Invocação do Mal” retorna aos cinemas de Brusque; confira as sessões
Novo filme da saga será lançado em setembro
Com a estreia prevista para setembro do quarto filme da saga Invocação do Mal, a trilogia original retorna aos cinemas de Brusque. As sessões estão disponíveis nas versões dublada e legendada.
Invocação do Mal 4: O Último Ritual marca o encerramento da franquia de terror iniciada em 2013 por James Wan. A saga é baseada nas investigações sobrenaturais do renomado casal de paranormais norte-americanos Ed e Lorraine Warren, vividos por Vera Farmiga e Patrick Wilson.
Neste capítulo final, os Warren se deparam com um novo caso assustador, envolvendo entidades enigmáticas que colocam à prova toda a sua experiência. Forçados a enfrentar seus maiores medos, eles arriscam a própria vida em uma batalha decisiva contra forças malignas.
O longa promete concluir a trajetória dos investigadores com muito suspense e momentos de intensa tensão, consolidando a franquia como uma das mais reconhecidas do gênero. Além dos sustos, a produção também destaca a relação do casal, evidenciando sua força emocional diante das dificuldades.
CINE GRACHER 1
QUARTETO FANTÁSTICO: PRIMEIROS PASSOS
Dublado / 15h
UMA SEXTA-FEIRA MAIS LOUCA AINDA
Dublado / 18h
INVOCAÇÃO DO MAL 1
Dublado / 20h30
Legendado / 20h30 (somente no dia 22/08)
CINE GRACHER 2
JUNTOS
Dublado / 15h30 e 18h30
INVOCAÇÃO DO MAL 2
Dublado / 20h30
Legendado / 20h30 (somente no dia 24/08)
CINE GRACHER 3
OS CARAS MALVADOS 2
Dublado / 15h
A HORA DO MAL
Dublado / 18h
INVOCAÇÃO DO MAL 3
Dublado / 20h30 (somente no dia 26/08)
CINE GRACHER HAVAN 1
OS CARAS MALVADOS 2
Dublado / 15h30
OS CARAS MALVADOS 2 3D
Dublado / 18h30
ANÔNIMO 2
Dublado / 21h
Legendado / 21h (somente nos dias 21, 24 e 27/08)
CINE GRACHER HAVAN 2
CORRE QUE A POLÍCIA VEM AÍ
Dublado / 16h
FAÇA ELA VOLTAR
Dublado / 18h30 e 21h
Legendado / 21h (somente nos dias 24, 24 e 26/08)
CINE GRACHER HAVAN 3
UMA MULHER SEM FILTROS
Dublado / 16h
CORRE QUE A POLÍCIA VEM AÍ
Dublado / 18h30
UMA MULHER SEM FILTROS
Dublado / 20h30
