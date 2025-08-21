Trilogia “Invocação do Mal” retorna aos cinemas de Brusque; confira as sessões

Com a estreia prevista para setembro do quarto filme da saga Invocação do Mal, a trilogia original retorna aos cinemas de Brusque. As sessões estão disponíveis nas versões dublada e legendada.

Invocação do Mal 4: O Último Ritual marca o encerramento da franquia de terror iniciada em 2013 por James Wan. A saga é baseada nas investigações sobrenaturais do renomado casal de paranormais norte-americanos Ed e Lorraine Warren, vividos por Vera Farmiga e Patrick Wilson.

Neste capítulo final, os Warren se deparam com um novo caso assustador, envolvendo entidades enigmáticas que colocam à prova toda a sua experiência. Forçados a enfrentar seus maiores medos, eles arriscam a própria vida em uma batalha decisiva contra forças malignas.

O longa promete concluir a trajetória dos investigadores com muito suspense e momentos de intensa tensão, consolidando a franquia como uma das mais reconhecidas do gênero. Além dos sustos, a produção também destaca a relação do casal, evidenciando sua força emocional diante das dificuldades.

Confira o trailer de Invocação do Mal 4:

CINE GRACHER 1

QUARTETO FANTÁSTICO: PRIMEIROS PASSOS

Dublado / 15h

UMA SEXTA-FEIRA MAIS LOUCA AINDA

Dublado / 18h

INVOCAÇÃO DO MAL 1

Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (somente no dia 22/08)

CINE GRACHER 2

JUNTOS

Dublado / 15h30 e 18h30

INVOCAÇÃO DO MAL 2

Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (somente no dia 24/08)

CINE GRACHER 3

OS CARAS MALVADOS 2

Dublado / 15h

A HORA DO MAL

Dublado / 18h

INVOCAÇÃO DO MAL 3

Dublado / 20h30 (somente no dia 26/08)

CINE GRACHER HAVAN 1

OS CARAS MALVADOS 2

Dublado / 15h30

OS CARAS MALVADOS 2 3D

Dublado / 18h30

ANÔNIMO 2

Dublado / 21h

Legendado / 21h (somente nos dias 21, 24 e 27/08)

CINE GRACHER HAVAN 2

CORRE QUE A POLÍCIA VEM AÍ

Dublado / 16h

FAÇA ELA VOLTAR

Dublado / 18h30 e 21h

Legendado / 21h (somente nos dias 24, 24 e 26/08)

CINE GRACHER HAVAN 3

UMA MULHER SEM FILTROS

Dublado / 16h

CORRE QUE A POLÍCIA VEM AÍ

Dublado / 18h30

UMA MULHER SEM FILTROS

Dublado / 20h30

