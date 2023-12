Trimania Vale: três moradores de Brusque são premiados neste domingo

Três moradores de Brusque foram premiados nos Giros da Sorte da Trimania Vale neste domingo, 3. Cada um receberá R$ 1 mil.

Os três primeiros sorteios do dia tinham como prêmio R$ 10 mil. Os prêmios vão para um morador de Balneário Camboriú, um de Rio do Sul e uma de Blumenau. O quarto e principal prêmio do dia de R$ 200 mil foi para um morador de Ilhota.

Os moradores de Brusque premiados são Jair Teixeira, do bairro Cedro Grande, Vanderlei Adriano Bittelbrunn, do bairro Rio Branco, e Maria Teresinha Clementino, do bairro Dom Joaquim.

Além deles, Juliana Aparecida Bosio, do bairro Águas Negras, em Botuverá, também foi sorteada nos Giros da Sorte.

O resultado detalhado está disponível no site trimania.com.br/vale.

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: