Trio armado rende funcionários e assalta lanchonete, no bairro Santa Rita

Três homens aguardaram o encerramento do expediente no Dogão 300, lanchonete localizada na rua Sete de Setembro, bairro Santa Rita, e por volta das 23h50 deste domingo, 30, realizaram um assalto, após ameaçarem os cinco funcionários que ainda estavam trabalhando. Todos os clientes já tinham deixado o recinto.

Uma das vítimas relatou que já estavam concluindo a limpeza quando viu os três marginais saltarem uma mureta de acesso à varanda e anunciarem o assalto. A princípio eles disseram para ninguém reagir, pois queriam apenas “o que era do patrão”, contou uma das vítimas.

No entanto, eles levaram além do dinheiro do caixa (valor não divulgado), um aparelho celular e a chave de um veículo pertencente a um funcionário. Segundo relato da vítima, pelo menos dois assaltantes estavam armados com revólveres, mas quando ele levantou a cabeça para ver a ação, foi ameaçado.

Os elementos, um alto e magro e outro mais baixo e de pele escura, além do terceiro comparsa que não teve as características relatadas, fugiram em direção ao estacionamento de uma farmácia ao lado da lanchonete e possivelmente fugiram em um veículo, mas sem as características descritas.

A Polícia Militar foi acionada e de imediato mobilizou várias guarnições na tentativa de prender os suspeitos, mas até o momento sem êxito e as buscas continuam. Câmeras de segurança da PM instaladas nas proximidades registraram parte da ação criminosa e pode ajudar a polícia na identificação dos autores.