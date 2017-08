Trio de Florianópolis é condenado por furtos em Brusque

O trio Daniel Morenno Azevedo e Silva, 25 anos, Jordan Jean Nascimento Silva, 25, e Harrison Wilson Santos Flores, 22, foi condenado pelo juiz Edemar Leopoldo Schlösser, nesta terça-feira, 15, pelo crime de furto.

Daniel e Flores cumprirão a pena de 3 anos e sete meses, em regime fechado, e Jordan a dois anos e nove meses, em regime aberto.

Eles foram julgados pelo crime de furto cometido no dia 1º de julho, em duas casas e ao tentarem arrombar outra, na rua Pomerode, no Santa Rita, quando foram flagrados por um casal.

Os acusados vieram de Florianópolis para cometer crimes em Brusque. Ao serem flagrados pelo casal, o proprietário da casa tirou a chave de fenda que estava na mão de um dos criminosos, e passou a persegui-lo.

O ladrão correu em direção a um carro C4 Picasso, onde estavam os outros dois comparsas que o aguardavam, na mesma rua. Uma das vítimas chegou a quebrar o vidro do carona com a chave de fenda.

Os três fugiram, mas o casal chamou a Polícia Militar, que os prendeu em seguida, no estacionamento do supermercado Otto Atacarejo, na rua Dorval Luz, no Santa Terezinha.

Dentro do veículo havia uma televisão, notebook, mala e outros itens. Desde a prisão, o trio permanece detido na Unidade Prisional Avançada (UPA) de Brusque. Todos possuem passagens anteriores na polícia.