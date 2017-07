Trio é detido com pouco mais de meio quilo de maconha, no Bateas

Três jovens foram detidos pelos policiais do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) da Polícia Militar, em posse de 758 gramas de maconha, por volta das 15h deste domingo, 2, na rua Edgar Von Buettner, no bairro Bateas.

Os policiais faziam rondas quando avistaram o veículo em que estavam, um Fox prata, em atitude suspeita.

Os policiais realizaram a abordagem e durante a revista pessoal e no veículo, foram localizados 556 gramas de maconha debaixo do banco do carona, na parte dianteira. Um dos suspeitos ainda informou aos policiais que, em casa, tinha mais um torrão de maconha.

O PPT então foi até a residência do rapaz, no bairro São Pedro, onde localizou mais 203 gramas da droga, totalizando em 758 gramas, além de uma balança de precisão.

Os três, sendo dois homens e uma mulher, receberam voz de prisão por tráfico de drogas e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.