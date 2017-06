Trio é preso em Operação Android realizada pela Polícia Civil de São João Batista

Três homens foram presos pela Polícia Civil de São João Batista em uma operação denominada Android, nesta sexta-feira, 23. Os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão e três de condução coercitiva nos municípios de Canelinha, Itajaí e Navegantes.

As investigações contra Andrei Xavier, 21 anos, Alex Souza, 26, e Roque Michel, 28, iniciaram após um roubo praticado contra uma jovem que caminhava pelo bairro Ribanceira do Norte, em São João Batista, no dia 10 de março.

Segundo a polícia, a operação foi deflagrada no intuito de colher provas quanto à autoria do crime. As buscas foram cumpridas nas residências dos três homens, que por fim, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para prestarem esclarecimentos.

Durante a operação, os policiais de São João Batista conseguiram recuperar o celular roubado da jovem. A operação contou com apoio de policiais civis do Setor de Investigação e Captura (SIC) de Navegantes, e das delegacias municipais de Nova Trento e Major Gercino.

Conforme a polícia, Souza possui outros registros por roubo, enquanto Michel é suspeito de uma tentativa de homicídio.