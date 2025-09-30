Trio investigado desde 2024 é preso por tráfico em Brusque
Eles usavam até "lacres de segurança" para assegurar que pacotes de drogas não eram violados durante entregas
Dois homens e uma mulher foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na tarde desta segunda-feira, 29, em Brusque.
A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, deu cumprimento a três mandados de busca e apreensão, com a finalidade de desarticular grupo ligado ao comércio de entorpecentes, sobretudo cocaína.
A investigação teve início em 2024, quando foram colhidos os primeiros elementos informativos relacionados aos indivíduos investigados.
Com base na série de elementos reunidos, a polícia representou por busca e apreensão, que foi deferida pelo Poder Judiciário, após manifestação favorável do Ministério Público.
As buscas foram cumpridas nos bairros Azambuja e Águas Claras, sendo apreendidos nos locais maconha e cocaína, aproximadamente R$ 7 mil, além de materiais que eram utilizados para o preparo e fracionamento da droga.
Em três residências, foram encontrados rolos de “lacres de segurança”, que os investigados colocavam nos sacos plásticos para que os usuários se certificassem que o invólucro contendo a droga não foi violada até à entrega.