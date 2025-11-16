Trivale: apostadora de Brusque acerta no 30 Giros da Sorte

O sorteio da Trivale Cap neste domingo, 16, premiou uma única apostadora de Brusque. Ela acertou no 30 Giros da Sorte e ganhou R$ 1 mil. O prêmio principal ficou com uma apostadora de Doutor Pedrinho.

Fabiola Horn, da localidade de Cedro Grande, no bairro São João, foi a moradora de Brusque que acertou no 30 Giros da Sorte.

Confira o resultado completo no site clicando aqui.