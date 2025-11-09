Trivale Cap: confira o resultado do sorteio deste domingo

Prêmio de R$ 300 mil será dividido entre três apostadores

O resultado do sorteio da Trivale Cap neste domingo, 9, foi divulgado. Moradores de Brusque, Blumenau e região foram premiados.

O prêmio principal, de R$ 300 mil, será dividido entre Silio Serpa, de Blumenau; Mário Padaratz, também de Blumenau; e Bento Antônio de Oliveira, de Indaial.

Confira, abaixo, o resultado do sorteio para moradores de Brusque, Blumenau, Itajaí, Gaspar, Guabiruba, Ilhota e Indaial.

1º sorteio (R$ 30 mil)

Sem vencedores da região de Brusque e Blumenau.

2º sorteio (R$ 100 mil)

ANDREA DA SILVA (Cidade Nova, Itajaí)

3º sorteio (R$ 100 mil)

ERMIRIA CELA ZAMARCHI (Gasparinho, Gaspar)
FERNANDO RICARDO DA SILVA (Itoupava Central, Blumenau)
EDSON MAICON ARNO (Lagoa, Gaspar)

4º sorteio (R$ 300 mil)

SILIO SERPA (Badenfurt, Blumenau)
BENTO ANTÔNIO DE OLIVEIRA (Nações, Indaial)
MARIO PADARATZ (Centro, Blumenau)

30 Giros da Sorte (R$ 2 mil)

PAULO FABIANO CARNEIRO (Limoeiro, Brusque)
CARMELINA DUMES (Badenfurt, Blumenau)
LUCIANA REGINA BENTO (Fazenda, Itajaí)
MARIA APARECIDA BRASSANINI (Centro, Ilhota)
LUCIVALDO FERREIRA MORAIS (Itoupava Norte, Blumenau)
ANDRE LUIZ FOLADOR (Itoupava Seca, Blumenau)
LAURO REINERT (Margem Esquerda, Gaspar)
LUCIANA FERNANDES ILHA (São Vicente, Itajaí)
JOABE DE JESUS SOUZA (Águas Claras, Brusque)
ROSALINA MOREIRA (Dom Joaquim, Brusque)
JEREMIAS DE ANDRADE (Fortaleza, Blumenau)
ANA MARIA SCHMUTZLER (Barra do Rio, Itajaí)
JOSE CLEONIR CORAL (Nações, Indaial)
RONAN KIETZER (Badenfurt, Blumenau)
HELDER SEBASTIAO DA SILVA (Cordeiros, Itajaí)
JEAN PAULO MANTAU (Velha Central, Blumenau)
ADEMIR THOMAZ (Guabiruba Sul, Guabiruba)
JONAS EDUARDO CARL (Itoupava Central, Blumenau)
GABRIELA GABRIEL (Centro, Itajaí)

