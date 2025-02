TriVale Cap: Confira os moradores de Brusque premiados no sorteio

Neste domingo, duas apostas de Brusque foram premiadas nos sorteios da Trivale Cap. Maria Andreia Sens, do bairro Steffen, ganhou o prêmio principal, no valor de R$ 10 mil, no primeiro sorteio.

Já Alex Torres Granhen Marcos, do bairro Souza Cruz, ganhou R$ 1 mil nos 30 Giros da Sorte.

O resultado detalhado está disponível pelo perfil do Instagram @trivalecapoficial e pela página do Facebook TriVale Cap – Região do Vale, Tijucas e Região.

