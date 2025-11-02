Trivale Cap: confira premiados do sorteio neste domingo

Apostas de Brusque, Blumenau e região foram premiadas na Trivale Cap neste domingo, 2. No entanto, o prêmio principal, de R$ 200 mil, foi para Amauri da Rosa, de Navegantes, e João Roberto Alves Moreira, de Itajaí.

Confira, abaixo, os vencedores das cidades de Brusque, Blumenau, Canelinha, Gaspar, Camboriú e Indaial. Os resultados completos estão disponíveis no site trivalecap.com.br.

1º sorteio (R$ 10 mil)

Paulo Cesar Ferreira de Lima (Centro I, Brusque)

Naiany Thainara Belarmino (Salto do Norte, Blumenau)

2º sorteio (R$ 10 mil)

Daniel Hercilio Jacomelli (Centro, Canelinha)

3º sorteio (R$ 10 mil)

Leila Maria Depiere (São Pedro, Brusque)

4º sorteio (R$ 200 mil)

Não houve vencedores da região.

30 Giros da Sorte (R$ 1 mil)

Marcos Lunelli (Fortaleza Alta, Blumenau)

José Roberto Scheidt (Figueira, Gaspar)

Valdenei Monteiro da Silva (Areias, Camboriú)

Darlan Aurélio Schnaider (Escola Agrícola, Blumenau)

Jardel Francisco Krieser (Warnow, Indaial)

Belmiro Franzem (Tabuleiro, Camboriú)

Socrates Anderson da Silva (Vila Formosa, Blumenau)

Norival Teodoro Debatin (Primeiro de Maio, Brusque)

Shirlene Cristina Adriano (Tribess, Blumenau)

Durci Maria Merico Montibeller (Centro I, Brusque)

Morgana dos Santos (Vila Nova, Blumenau)