TriVale Cap: morador de Brusque divide prêmio de R$ 14 mil neste domingo

Marisa Aparecida de Faria Villar, moradora do bairro Limeira Baixa, em Brusque, ganhou o primeiro prêmio da TriVale Cap. Ela dividirá o prêmio de R$ 14 mil com um morador de Taió. Sorteio aconteceu neste domingo, 6.

O prêmio principal do dia ficou com uma moradora de Blumenau que faturou sozinha R$ 40 mil e mais um New HR-V EX Sensing 0km. Valor da premiação total fica em R$ 188 mil.

Já no Giro da Sorte, dois brusquenses foram sorteados e vão levar R$ 1 mil cada. O resultado completo e o nome de todos os vencedores estão disponíveis no site da TriVale.