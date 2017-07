Troca constante de professores atrapalha andamento das aulas, diz secretário da Educação

O secretário de Educação de Brusque, José Zancanaro, participou nesta terça-feira, 11, da sessão da Câmara de Vereadores, para apresentar um panorama da situação da pasta, assim como responder a questionamentos dos parlamentares.

Em seu discurso, ele enfatizou a dificuldade que a pasta tem de gerir os recursos humanos, devido ao fato dos contratos de trabalho dos professores terminarem em diversas datas distintas. Hoje, são 2058 servidores na Educação.

Ele relatou que todos os meses há 40 ou 50 contratos temporários sendo encerrados, o que motiva a secretaria a estar frequentemente contratando.

Segundo o secretário, essas trocas constantes acabam por prejudicar o ensino das crianças. A situação mais crítica está prevista para o fim de setembro, quando boa parte dos contratos temporários firmados no governo passado irão expirar.

Ainda conforme Zancanaro, há um problema de quebra de ritmo das aulas, porque os atuais professores, cujo contrato termina em setembro, não estão bem classificados no processo seletivo em vigor, feito neste ano, e terá que haver substituição de professores no último bimestre das aulas.

A intenção da prefeitura é acabar com esse troca-troca no próximo ano, encerrando todos os contratos em dezembro de 2017, e firmando novos com validade entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2018.

Além disso, o secretário mencionou o crescimento da demanda por vagas em creche. Ele explicou que assumiu o cargo com uma fila de espera de 413 crianças, sobretudo os pequeninos do berçário. Foram criadas 424 novas vagas mas, ainda assim, a demanda aumentou e hoje são 803 crianças na fila de espera.