Troca de bombas na captação de água pode causar desabastecimento em bairros de Brusque

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque informou na manhã deste domingo, 27, que a Estação de Tratamento de Água (ETA) Central precisou ser temporariamente paralisada para a execução da troca das bombas na captação que já estava programada.

Em razão da obra, algumas regiões da cidade poderão enfrentar interrupções no abastecimento de água. Entre os bairros afetados estão: Centro, Guarani, Rio Branco, São Luiz, São Pedro, Steffen, Bateas, Dom Joaquim, Primeiro de Maio, Águas Claras, Santa Rita e Santa Terezinha.

ETA Central

De acordo com a prefeitura, a intervenção é necessária e faz parte de uma série de ações para ampliar a capacidade de captação, garantindo maior eficiência no tratamento de água. A autarquia orienta a comunidade a fazer uso consciente do recurso, evitando desperdícios durante o período de obras.

“O Samae pede a compreensão da população pelos transtornos causados e reforça que a melhoria é fundamental para garantir mais qualidade e segurança no fornecimento de água à cidade”, pontua o diretor-presidente do Samae, Breno Nunes Neves.