Troca de rede no Volta Grande promete minimizar problema de falta de água em loteamento

O problema da falta de água no loteamento Florence, em Brusque, deve ser minimizado em breve. A rede de abastecimento passa por substituição para dar mais pressão e garantir a chegada da água nos domicílios mais altos do loteamento, localizado no bairro Volta Grande.

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) iniciou a troca da rede nesta segunda-feira, 10. Conforme a autarquia, o asfalto passa por corte e será escavado para implantação da nova tubulação.

A obra deve durar em torno de 30 dias. O trânsito no local não sofrerá alterações, mas o Samae pede que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região.

“Não é um problema de ontem”

As intervenções acontecem nas ruas Volta Grande, de 1,1 quilômetro, e Francisco Frederico da Silva, de 600 metros. Uma reunião do Samae com os moradores do loteamento Florence debateu o assunto em 7 de novembro.

“Não é um problema de ontem, é histórico. É um loteamento que cresceu muito. A rede que temos hoje não dá pressão suficiente para os pontos mais altos do loteamento. A solução é trocar a rede, para fazer com que a água tenha pressão e chegue em pontos mais altos”, explica Rodrigo Cesari, diretor-presidente do Samae.

Cesari reconhece que o problema da falta de água não será completamente solucionado, mas diz que a troca da rede evitará transtornos. O Samae pretende construir, em breve, um reservatório com capacidade de 2 milhões de litros no Volta Grande, o que poderia solucionar de vez o problema da falta de água.

