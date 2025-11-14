Troca do gramado do Augusto Bauer já tem data para começar; saiba quando

O presidente do Carlos Renaux, Altair Heck, o Taíco, informou ao jornal O Município na tarde desta sexta-feira, 14, que a troca do gramado do estádio começará no dia 1º de dezembro.

Segundo ele, o cronograma está definido em contrato e garante a entrega do campo antes do início do Campeonato Catarinense, marcado para o dia 7 de janeiro.

Por fim, Taíco afirmou que o gramado estará pronto para receber as partidas de Brusque e Carlos Renaux já no início da competição.

Contrato assinado

A confirmação complementa a assinatura do contrato feita na quarta-feira, 12, quando o clube oficializou a contratação da Prograss, maior fabricante de gramados sintéticos da América Latina, para realizar a obra.

O investimento é de cerca de R$ 3,7 milhões e prevê a instalação de um sistema sintético híbrido de última geração, com shockpad e cortiça, que receberá o selo máximo da FIFA, o Quality Pro.

A reunião contou com a presença de um representante das Lojas Simon, patrocinadora do clube. O Brusque não participará do investimento.

