TSE aprova criação de novo partido político; saiba qual

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, nesta terça-feira, 4, a criação do partido Missão. A legenda vai adotar o número 14 na urna eletrônica. Agora, o Brasil passa a ter 30 partidos políticos. O registro da legenda foi aprovado por unanimidade pelo TSE.

A nova sigla é ligada ao Movimento Brasil Livre (MBL). O presidente nacional do partido é Renan Santos. O movimento tem como integrantes notórios o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP), o youtuber e ex-deputado estadual Arthur do Val (União-SP), conhecido como Mamãe Falei, e a vereadora Amanda Vettorazzo (União), da cidade de São Paulo.

Em 2016, o MBL ganhou notoriedade por encabeçar protestos no Brasil que culminaram no impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT). O Missão pretende lançar candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. Renan Santos, presidente da sigla, é um dos cotados para a disputa ao Palácio do Planalto.

Ao TSE, os advogados apontaram que o Missão obteve quase 578 mil assinaturas de eleitores favoráveis à criação, superior ao mínimo de 547 mil assinaturas previstas por lei e equivalente a 0,5% dos válidos para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022. Além disso, o partido constituiu diretórios regionais e estabeleceu em estatuto medidas de prevenção à violência de gênero na política.

Assista agora mesmo!

Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje:

