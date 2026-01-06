TSE entra em 2026 com julgamentos ainda pendentes das eleições de 2022

Pendências

O Tribunal Superior Eleitoral entrou em 2026, ano de eleições, com julgamentos ainda pendentes do pleito de 2022. Dentre eles um que envolve o senador Jorge Seif (PL-SC), que teve o julgamento iniciado em abril de 2024, por suposto abuso de poder econômico na campanha daquele ano. Teria recebido ajuda do empresário Luciano Hang com seus aviões e funcionários. Ele contesta.

Proibição afastada

Por maioria, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais leis de SC (uma do longínquo ano de 2010 e outra de 2022) que proibiam a construção de pequenas centrais hidrelétricas e de novos aproveitamentos hidrelétricos derivados do curso normal das águas do Rio Chapecó. O entendimento foi de que é competência da União legislar sobre águas e energia.

Jair Renan 1

Na sua fixação pela prole Bolsonaro, sempre com viés negativo, a “Folha de S. Paulo” deu meia página, domingo, para o filho “04” do ex-presidente, Jair Renan, estreante na política como vereador em Balneário Camboriú. Avaliação preliminar: após um ano de mandato, teve atuação apagada e apela a chavões do pai.

Jair Renan 2

De positivo, destaca sua presença na maioria das sessões (90% das 93 realizadas em 2025) e a defesa, em projeto, para que o Hino Nacional fosse cantado semanalmente pelos alunos da rede municipal, e não apenas uma vez por mês, como propôs a prefeitura em projeto que criava o programa Pátria na Escola.

No breu

Quem passou os últimos 10 dias, à noite, por toda extensão da Meia Praia, em Itapema, se pergunta, intrigado, o que está acontecendo: com milhares de pessoas por lá, centenas e centenas de apartamentos, novilhos em folha e com “habite-se” há mais de um ano, permanecem quase que totalmente fechados, às escuras. Só “investimento”, como o mercado diz? Estranho.

Solidariedade

O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares e a Associação de Bares e Restaurantes de Balneário Camboriú, sabem fazem marketing e solidariedade ao mesmo tempo. Ao saber, pela mídia, que um casal gay foi agredido em Porto de Galinhas (PE), convidou os dois para passar o réveillon na cidade catarinense, onde ficam até hoje.

Condutas “supremas”

O código de conduta para os ministros “supremos” – hoje certamente a categoria mais odiada do país – é absolutamente necessário e motivos não faltam, mas é um verdadeiro escárnio ter de existir. É como naquela família em que os filhos são arteiros e os pais precisam escrever as regras de como eles precisam se comportar nas atividades diárias. A ética existe sem a necessidade de regras. Portanto, esse código é intrínseco a qualquer profissional que se preze.

Carros “velhos”

Duas semanas após ser promulgada a emenda constitucional que isenta veículos com 20 anos ou mais de fabricação do pagamento do IPVA, o mercado de veículos contemplados pela medida já apresenta seus primeiros sinais de aquecimento em SC. Levantamento do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro, diz que houve um crescimento de 35% no número de buscas e visitas no Estado por esses veículos entre 9 e 22 de dezembro, na comparação com o mesmo período de 2024. O Volkswagen Gol foi o que recebeu maior número de visitas. Na sequência estão Ford F-1000, Honda Civic, Chevrolet Vectra, Volkswagen Golf, Volkswagen Fusca, Volkswagen Parati, Chevrolet Corsa, Toyota Corolla e Volkswagen Saveiro.

Defesa civil

Nota aqui, há dias, de que SC caminha para ser o Estado brasileiro mais preparado em defesa civil, que em 2026 quer ter equipes em todos os 295 municípios, precisa ser atualizada. A Defesa Civil do Estado de São Paulo anunciou que agora está presente com equipes do órgão em todos os 645 municípios paulistas. Nos menores, a equipe mínima é composta por dois agentes.

Grife

Desde 1981, Tonino Lamborghini, herdeiro do fundador Ferruccio Lamborghini, comanda a expansão global da marca italiana para áreas que vão além do automobilístico. No Brasil, o número de empreendimentos residenciais de alto padrão assinados pela grife tem mostrado expansão. Em 2025 assinou projetos em Goiânia e Chapecó, além de já ter edifícios em Balneário Camboriú e em São Paulo. Em Chapecó, o projeto ainda não foi formalmente lançado, mas será realizado em parceria com a incorporadora local SM Santa Maria.