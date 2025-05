TSE ignora que SC é o berço do voto eletrônico no Brasil

História apagada 1

Em seu portal, o Tribunal Superior Eleitoral publica extensa reportagem sobre os 29 anos da urna eletrônica, criada, na versão dele, em 13 de maio de 1996. E ignora, mais uma vez, que SC é o berço do voto eletrônico no Brasil, com início no 1º turno das eleições presidenciais de 15 de novembro de 1989, em Brusque, quando um microcomputador foi usado pela primeira vez para coletar os votos na 90ª seção eleitoral, montada no Fórum. Nela votaram 373 eleitores e a cidade virou notícia em todo país, pois foi a primeira a ter os resultados da votação, logo após o encerramento, às 17 horas.

História apagada 2

A iniciativa coube ao hoje ex-desembargador Carlos Prudêncio, na época juiz eleitoral da cidade, que escondeu a ação da “chefia” após ser proibido de empregar tecnologia nas eleições. Prudêncio é considerado inventor da urna eletrônica pela Assembleia Legislativa catarinense e pela Câmara de Vereadores de Brusque. Nas duas instituições ele já recebeu honrarias pelo feito e foi citado em solenidades.

Cerco ao crime

Está quase tudo pronto para iniciar atividades a Vara Estadual de Organizações Criminosas, no Fórum Central de Florianópolis, numa estrutura que contará com cinco juízes e juízas. Com competência estadual, julgará ações que envolvem os crimes praticados pelas organizações criminosas. Um dos destaques é a tecnologia que será utilizada para as audiências, por meio de videoconferência, com o objetivo de evitar o translado de presos perigosos. A identificação das testemunhas ocorrerá por reconhecimento facial. Um sistema especialmente desenvolvido impedirá que os juízes possam ser identificados, com distorção facial e de voz. As decisões serão colegiadas e não mais assinadas por uma única juíza ou um único juiz. A previsão é que comece suas operações no início de julho, com acervo de 2.182 processos.

CPMI do INSS

Os senadores já começaram a definir os integrantes da Comissão Parlamentar Mista do INSS. No Progressistas, encabeçado pela senadora Tereza Cristina (PP-MS), quem está na liderança para integrá-la como titular é o senador Esperidião Amin, que tem feito manifestações indignadas com o roubo dos aposentados e pensionistas.

Desprezível

Se todas as pessoas que dedicam horas para cuidar desses bebês reborn adotassem crianças abandonadas, órfãs, necessitadas ou vulneráveis, seguramente o mundo seria bem melhor. Deprime ver o Congresso Nacional, assembleias legislativas, câmaras de vereadores e prefeitos perdendo seu precioso tempo com uma pauta tão desprezível.

Exclusão

As 1.100 novas soldados do Exército que serão incorporadas a partir de março de 2026, atuarão em 45 unidades espalhadas por todo país. O alistamento feminino voluntário começou em janeiro e vai até junho. Nos três primeiros meses recebeu 27 mil inscrições. Na região Sul elas serão lotadas em seis unidades do Rio Grande do Sul e três do Paraná. Nenhuma em SC. Estranho.

Tostão e bilhão

Todos os descontos de aposentados e pensionistas do INSS estão suspensos após a descoberta da roubalheira feita por várias organizações vigaristas que se apoderaram de R$ 6,3 bilhões. Entre as raras exceções está a Associação de Aposentados, Pensionistas e Idosos de Tubarão, com 588 associados ativos, cujo desconto mensal era de R$ 8.390, enquanto bandidos levavam bilhões.

Jeitinho

Conforme a “Folha de S. Paulo”, 31 parlamentares de 11 partidos atuaram, desde 2019, contra o controle de descontos em benefícios no INSS. Uma medida provisória enviada por Bolsonaro em janeiro de 2019 estabelecia que a autorização para os descontos de associações deveria ser “revalidada anualmente”. Vinte e seis parlamentares propuseram a supressão do dispositivo ou a modificação para ampliar o intervalo entre as atualizações. Na lista está o então deputado federal Celso Maldaner (MDB-SC).

Sapatilha

O Senado realiza nesta terça-feira uma sessão especial em homenagem aos 25 anos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, sediada em Joinville. A solenidade foi requerida pela senadora Ivete da Silveira (MDB-SC). Fundada no ano 2000, a escola é a única filial no mundo do tradicional Teatro Bolshoi da Rússia. Desde então, tornou-se referência internacional na formação de bailarinos e na promoção da arte como ferramenta de transformação social.