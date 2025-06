TSE torna Luciano Hang inelegível por oito anos; empresário contesta decisão

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, foi declarado inelegível por oito anos por decisão individual do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), André Ramos Tavares. A decisão se baseia no fato de que, durante as eleições municipais de 2020, Hang esteve em Santa Rosa (RS) para manifestar apoio público a um candidato e defender suas ideias sobre liberdade econômica e menos burocracia.

Segundo a defesa de Hang, a ação foi movida por partidos de esquerda, que alegaram que um vídeo em que o empresário aparece ao lado do então prefeito e candidato à reeleição teria influenciado de forma indevida o resultado da eleição no município.

O ministro desconsiderou todas as decisões anteriores sobre o caso, que reconheciam o direito de Luciano Hang de se manifestar politicamente, dentro das garantias constitucionais da liberdade de expressão.

Luciano Hang contesta

Luciano Hang e sua defesa discordam totalmente da condenação e afirmam que não existe nenhuma lei que proíba empresários de apoiarem candidatos ou expressarem suas opiniões políticas.

“O empreendedor brasileiro pode e deve participar do processo político sem ser perseguido ou atacado. Enquanto nossa sociedade não admitir isso, jamais será justa e igualitária. Vou continuar levantando a bandeira da liberdade econômica e de um Estado menor e mais eficiente”, declarou Luciano Hang.

A defesa do empresário estuda as medidas legais cabíveis para reverter a decisão e confia que a Justiça prevalecerá, garantindo o respeito à liberdade de expressão.

