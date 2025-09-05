O Tubarão teve uma campanha frustrante na Série B do Campeonato Catarinense, chegando a ficar ameaçado de rebaixamento. Com a troca de Sandro Sargentim por Alexandre Lopes no comando técnico e alguns ajustes, a equipe conseguiu a classificação à segunda fase, mas parou por aí: foi eliminada pelo Metropolitano.
Para a Copa Santa Catarina, chega o treinador Jailson Zatta, que conquistou o acesso à elite estadual com o Camboriú. Alguns jogadores que estavam no Cambura vice-campeão da Série B estadual foram a Tubarão com o técnico. É o caso do goleiro João Braga, do zagueiro Matheus Recife e do volante Índio.
Entre as novidades, estão o lateral-direito Ryan (ex-Joinville), os zagueiros Carlos Alexandre (ex-Joinville) e Pedro da Dalto (NK Rudes-CRO), o lateral-esquerdo Foguinho (ex-North-MG), o meia Maurício Oliveira (ex-Gramadense-RS) e o atacante PH (ex-Juventus-SC).
Clube Atlético Tubarão
Tubarão
Fundação: 14 de abril de 2005
Estádio: Domingos Silveira Gonzales (próprio)
Presidente da SAF: Juliano Mendes
Técnico: Jailson Zatta
Principais títulos: 1 Copa SC (2017) e 2 Catarinense Série C (2007 e 2023)
Material esportivo: marca própria
Catarinense Série B 2025: 6º (eliminado na segunda fase)
Copa SC 2024: 6º
Foto: Tubarão volta a campo pela Copa SC | Bianca Coan/CA Tubarão
