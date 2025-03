Tubulação antiga e alagamentos: moradores de rua do Santa Rita sofrem transtornos em períodos de chuva

Em períodos de fortes chuvas, os moradores da rua Antônio Weber, no bairro Santa Rita, em Brusque, sofrem com alagamentos. Um morador que reside no bairro há 60 anos entrou em contato com o jornal O Município para expor a situação.

Segundo ele, a tubulação na via apresenta problemas há tempos. “Tem apenas quatro bocas de lobo e sempre que chove alaga”, diz.

Questionado, o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, afirma que a tubulação na via é antiga e precisa de extensas obras de reparo, mas com a demanda da pasta, os serviços ficarão parados. Por hora, o secretário irá enviar uma equipe, a partir do fim da próxima semana, até o local para fazer uma limpeza nas bocas de lobo.

Leia também:

1. Trabalhador fica ferido após cair de cima do teto de caminhão em Botuverá

2. VÍDEO – Bombeiros resgatam 11 pessoas de incêndio em apartamento em Balneário Camboriú

3. Deputado federal promete destinar R$ 400 mil de emenda para infraestrutura de Brusque

4. Análise: Governo André Vechi encontra em Paulinho Sestrem figura de liderança que antes não achava

5. Mulher perde controle de carro e bate em poste no bairro São Luiz, em Brusque

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: