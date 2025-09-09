Tubulação rompe e prejudica abastecimento de água no bairro Dom Joaquim

Ocorreu na manhã desta quarta-feira, 9, o rompimento de uma tubulação de água no bairro Dom Joaquim, em Brusque. A situação afeta o abastecimento da região.

De acordo com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), o rompimento aconteceu nas proximidades do cemitério do bairro, na rua Botuverá, em uma tubulação de 110 mm, que abastece diversas ruas.

As equipes estão se deslocando para realizar o reparo e retomar a distribuição de água.

