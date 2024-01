Tudo o que sabemos sobre o caso do empresário brusquense encontrado morto em Itapema

O empresário brusquense Sérgio Souza Corrêa, de 59 anos, e a esposa Eduarda Gorgick, de 24, foram encontrados mortos em um apartamento em Itapema na noite do domingo, 14. Com o desdobramento do caso, a Polícia Civil de Itapema instaurou um inquérito para investigar.

O que sabemos?

Os corpos foram encontrados por um homem que prestava serviços à Sérgio. Quando ele chegou no prédio, viu os celulares de ambos dentro de um hidrante.

Segundo o relatório inicial da Polícia Militar, aparentemente o crime havia ocorrido já há um bom tempo, pois o cheiro estava forte, o sangue seco e ambos esbranquiçados.

Vizinhos disseram ter visto o casal pela última vez na tarde do dia anterior, quando estiveram presentes em um churrasco no salão de festas do edifício.

Ninguém ouviu disparo ou briga. Ao buscarem as câmeras, foi identificado o casal descendo do elevador as 16h30 do dia anterior.

Depois disso, a mulher saiu sozinha ao corredor às 17h23 e guarda dois celulares na caixa de hidrante do corredor. Depois disso, volta para o apartamento. Eles não foram mais vistos desde então.

Profissão de Sérgio e velório de Eduarda

Além de empresário, Sérgio também era músico na dupla sertaneja Sérgio Corrêa e Paulinho.

Eduarda foi velada na Capela de Ribeirão Griesenback, em José Boiteux. A cerimônia de despedida aconteceu na terça-feira, 16. Ela deixa familiares e amigos enlutados.

Suspeita de feminicídio seguido por suicídio

A principal suspeita da polícia é que se trata de um caso de feminicídio. Ícaro Malveira, delegado responsável pelo caso, afirma que a investigação parte da cena do crime, onde um revólver foi encontrado próximo ao corpo do empresário, o que reforça a hipótese de que Sérgio atirou na esposa e depois tirou a própria vida.

A arma encontrada na cena do crime e os celulares de Sérgio e da esposa já foram recolhidos e também passam por perícia. Segundo Ícaro, até o fim desta semana, os parentes serão intimados para depor.

O que falta saber?

Qual a motivação do crime?

Desde quando ambos eram um casal?

Por que Eduarda escondeu o celular no hidrante?

Sérgio já havia sido denunciado por violência doméstica?

