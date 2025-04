Tudo o que você precisa saber sobre a falta de água em Brusque

O diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque, Breno Nunes Neves, detalhou a situação da falta de água no município. Na noite desta terça-feira, 29, ele apresentou novos prazos, esclareceu o cenário atual e falou sobre eventual responsabilização pelo problema.

Vários bairros de Brusque registram falta de água desde o fim de semana. No momento em que novas bombas foram instaladas pela autarquia, o equipamento apresentou problemas. Uma delas não tinha potência suficiente. Já a outra sequer ligou. A ineficiência da operação gerou transtornos.

Situação até esta quarta

De acordo com Breno, o Samae possui mais de 5 milhões de litros de água reservados. O processo de distribuição começou nesta segunda-feira, 28. Conforme o diretor-presidente, as partes baixas da cidade já recebem água por gravidade.

No entanto, como os reservatórios dos prédios e casas estavam com baixo volume, houve um consumo muito alto no momento em que a água foi distribuída. Sendo assim, para levar água às partes altas da cidade, o reservatório seria prejudicado em razão do alto consumo.

Desta forma, o Samae precisa compensar a distribuição. Conforme o diretor-presidente, o objetivo é que 80% da população receba água até esta quarta-feira, 30.

“Ligamos as bombas elevatórias para que cerca de 70% da cidade recebesse água ainda nesta segunda. As elevatórias jogam um fluxo de água muito grande. Então, deixamos a água ir por gravidade, pois precisamos reservar. Nesta noite, ligamos novamente as bombas elevatórias para as regiões mais altas”.

Feriado pode ajudar

Breno diz que, historicamente, há um consumo menor de água em feriados prolongados. O feriado do Dia do Trabalhador ocorre nesta quinta-feira, 1º. Então, caso o baixo consumo se concretize, o “fator feriado” pode ajudar o Samae a normalizar a distribuição de água no município.

Quando tudo volta ao normal?

O Samae projeta que, até sábado, ou antes, praticamente 100% da cidade esteja abastecida. O diretor-presidente da autarquia frisa que caminhões-pipas estão nas ruas para auxiliar no abastecimento e que o Samae de Gaspar presta apoio a Brusque neste momento, além de uma empresa voluntária.

De quem é a culpa?

As circunstâncias da falha nas bombas adquiridas pelo Samae devem ser apuradas. Breno entende que é prematuro imputar a alguém a responsabilidade pelo transtorno gerado no município em razão da ineficiência do equipamento. Ele afirma que a fornecedora das bombas prestou suporte após a falha.

“Ainda é cedo para afirmarmos sobre as responsabilidades”, considera. “Ainda estamos analisando todos os fatos. As bombas são novas e as colocamos em operação, mas não nos atenderam. Depois que tivermos estas análises, se comprovada a culpa, vamos acionar a empresa”, finaliza.

