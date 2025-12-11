Tudo o que você precisa saber sobre o jogo “Natal em Guabiruba” lançado pelo jornal O Município

O jogo “Natal em Guabiruba”, inspirado nas tradições natalinas da cidade, foi lançado pelo jornal O Município nesta quinta-feira, 11.

Emancipada desde 1962, Guabiruba é considerada a “Capital Catarinense do Pelznickel”, uma tradição germânica mantida desde o século passado e que representa a figura natalina mais conhecida na região.

Com o objetivo de ampliar ainda mais o conhecimento sobre a rica cultura que a cidade carrega, o jogo é um desdobramento do álbum de figurinhas colecionáveis lançado pelo jornal em 2024, e requerido pela comunidade até hoje. Integrando aspectos culturais e educacionais, a produção do material levou cerca de cinco meses entre concepção e impressão.

O projeto consiste em um jogo de percurso, ou jogo de corrida, no qual vence o primeiro participante a alcançar a linha de chegada.

A direção criativa escolheu destacar personagens marcantes da cultura guabirubense, como o Pelznickel, a Christkindl, o Sackmann e São Nicolau, integrando-os à dinâmica do jogo. Durante a partida, esses personagens interagem com os participantes, oferecendo dicas que podem fazê-los avançar ou retroceder casas no tabuleiro.

Além dos personagens, pontos turísticos da cidade também são representados, como o portal de entrada do município, o Morro São José e o recém-inaugurado Labirinto do Parque Municipal de Guabiruba.

Como forma de eternizar o legado do jovem Ryan Hodecker, de 23 anos, que fazia parte da equipe Pelznickel e faleceu no mês de abril, a estátua colocada no Parque Municipal de Guabiruba em homenagem à ele também está destacada no jogo.

Andrei Paloschi, diretor-geral de O Município, reforçou a importância cultural e educacional da iniciativa e destacou a dedicação da equipe em preservar as tradições.

“É muito especial ver este trabalho ganhar vida. Sabemos o quanto as tradições de Guabiruba despertam orgulho na comunidade, e é inspirador perceber como as pessoas se envolvem e se empolgam junto com a gente quando apresentamos novas ideias”, afirma.

A equipe criativa do jogo realizou testes de partida durante todo o processo de produção, e após a conclusão, colaboradores do jornal O Município jogaram entre si.

Como jogar

O jogo consiste em uma competição entre quantos participantes desejarem, e vence quem alcançar primeiro a última casa do tabuleiro. Ao longo das 50 casas, os jogadores enfrentam obstáculos que podem fazê-los avançar ou retroceder.

Para jogar, é necessário um objeto para representar cada participante no tabuleiro, podendo ser grãos de milho ou feijão, pequenas pedras ou qualquer outro material disponível, além de um dado de seis lados. Caso ninguém tenha um dado físico, é possível utilizar um dado virtual.

Antes de começar, cada jogador lança o dado uma vez. Quem tirar o número mais alto inicia a partida, e os demais seguem a ordem decrescente.

Em seguida, cada jogador avança conforme o número obtido no dado. Ao cair em uma casa, o competidor deve seguir a instrução indicada e, após cumprir a ação, passa a vez ao próximo jogador. Se a casa for neutra, a jogada simplesmente passa adiante.

Vence quem alcançar exatamente a última casa do percurso, representada pelo dragão. Caso o jogador tire um número maior do que o necessário, ele avança até a “Chegada” e depois volta as casas excedentes.

Importância cultural

O projeto conta com a parceria da Sociedade do Pelznickel, que neste ano completa 20 anos de história. A iniciativa foi motivada pelo desejo de preservar, cultivar e manter viva, nas futuras gerações, a tradição centenária. Atualmente, o grupo é formado por 150 integrantes que, voluntariamente, promovem eventos, encontros e ações educativas para celebrar os personagens.

“A gente lembra de quando era criança, da ceia em família, dos presentes simples que tinham um valor enorme e das celebrações. Valorizar as culturas e os hábitos natalinos é garantir que as novas gerações também tenham a chance de viver esses momentos que marcam e que transformam quem somos por dentro”, compartilhou o vice-presidente da sociedade, Jocimar Fischer.

Exemplares do jogo também serão distribuídos para a comunidade durante a Pelznickelplatz, que acontece neste mês de dezembro, nos fins de semana dos dias 12 a 14 e 19 a 21.

“Ficamos felizes com a iniciativa de O Município ao criar um jogo que aproxima crianças e adultos justamente numa época em que tanto se fala em família. É lindo ver um projeto que fortalece nossos laços, incentiva o contato com a cultura local e ainda desperta curiosidade de um jeito leve, didático e cheio de significado. Com certeza será algo que todos vão guardar na memória com muito carinho”, destacou.

O prefeito da cidade, Valmir Zirke, também ressaltou a gratidão por mais um projeto que dissemina a cultura de Guabiruba. “Como é bom saber que aquilo que os nossos antepassados trouxeram, tantos anos atrás, para a nossa cidade, segue sendo incentivado”, afirma Zirke.

O projeto conta com o patrocínio da Prefeitura de Guabiruba, Câmara de Guabiruba, Sociedade do Pelznickel, Unifebe, Havan e NTX Embalagens. Esses parceiros também aparecem ao longo do trajeto no jogo, oferecendo instruções aos participantes.

“Investir em iniciativas culturais significa fortalecer a identidade do município e criar espaços de convivência que aproximam a comunidade. Gostamos de valorizar ações que preservam a nossa tradição, promovem educação cultural e movimentam a economia local”, disse o presidente da Câmara de Guabiruba, Alexandre Pereira.

O jogo foi distribuído junto à edição impressa de O Município nesta quinta-feira, 11, além de ser entregue em parceria com a Sociedade do Pelznickel, durante a Pelznickelplatz. O material também estará disponível para compra nas bancas e posteriormente será publicado gratuitamente no site do jornal.

Com a publicação do material, o jornal O Município reforça o comprometimento em garantir que as futuras gerações conheçam e vivenciem as culturas e os hábitos natalinos que marcaram, e seguirão marcando, gerações em Guabiruba.

“É um projeto com valor cultural e educacional, então esperamos poder contribuir para a preservação da cultura desses personagens. Esperamos que nos próximos anos, possamos dar sequência com novas ideias”, disse o diretor-geral de O Município, Everton Caetano.

Conheça os personagens

Christkindl: Representada por uma jovem entre 15 e 20 anos, com feições neutras e contemplativas, “Christkindl”, no dialeto alemão badenser, significa “Cristo em forma de criança”. A figura foi criada pela Igreja Luterana como alternativa ao São Nicolau, cuja tradição envolvia julgar o comportamento das crianças.

Oma: Palavra alemã para “avó”, língua muito presente na região de Guabiruba. A palavra é usada carinhosamente para se referir à avó ou a mulheres mais velhas com quem se tenha vínculo afetivo.

São Nicolau: Foi um bispo do século IV, conhecido por sua generosidade e milagres. É a principal inspiração para o Papai Noel, famoso por presentear secretamente, especialmente crianças e pessoas pobres.

Pelznickel: É uma figura inspirada em histórias trazidas por imigrantes germânicos. Surgiu como um dos ajudantes de São Nicolau, responsável por visitar e assustar as crianças que não se comportavam. Também é conhecido como o “Papai Noel do Mato”.

Bruxa Befana: Uma personagem folclórica de origem italiana que voa em uma vassoura, deixando presentes nas meias colocadas nas lareiras para as crianças comportadas, e carvão para as que não se comportaram.

Sackmann: Também conhecido como “Homem do Saco”, é uma figura temida que, com suas roupas velhas e um grande saco nas costas, captura crianças que andam sozinhas à noite. No entanto, também possui o dom de contar boas histórias para as crianças obedientes.

Dragão Voador: É uma das famosas lendas do município, que nasceu na região montanhosa do Lageado Alto. A primeira aparição da criatura se deu em meados de 1982, quando um agricultor foi buscar trato para os animais e conta que se deparou com a criatura. Depois disso não se sabe ao certo se o dragão apareceu novamente.



