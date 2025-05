Turbulência à vista: contratação de helicóptero para voos noturnos do governo de SC é questionada

Turbulência

Pode dar turbulência no negócio da contratação, com custo de até R$ 15 milhões por dois anos, pelo governo de SC, de um helicóptero para voos noturnos. Conforme “O Globo”, o piloto que assinou a proposta de contrato já teve licença cassada por fraude de diários de bordo para simular voos. O governador Jorginho Mello já respondeu que sua participação não tem qualquer vínculo com a operação de voos.

De fora

O virtual futuro presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o rondoniense Samir Xaud, cuja folha corrida não é lá muito recomendável, já está escolhendo seus vice-presidentes. Não faz parte o ainda um dos cinco vices da entidade, o catarinense Rubens Angioletti. Vai perder o salário mensal de R$ 215 mil, mais 16º salário.

Carteirada

Se for dar total crédito ao gerente (que foi demitido) da cafeteria Havanna, Jair Aguiar, de Joinville, por conta do preço de um doce de leite, o famoso padre cantor Fábio de Melo, que tem 26 milhões de seguidores no Instagram, parece ter tentado aplicar o que chama carteirada, que é o que diz quando uma autoridade posicionada num cargo hierárquico notável quer se impor em detrimento de outros que possuem função de menor relevância ou civis comuns.

Modelo chapecoense

Como resposta ao crescimento da população em situação de rua, vereadores de Joinville sugerem implementar um programa inspirado no modelo de Chapecó, que reduziu em 88% a população de rua na cidade, com ações que incluem internações assistidas, reinserção socioeconômica e parcerias com comunidades terapêuticas. A proposta em Joinville prevê internações voluntárias e involuntárias, transição para cuidados continuados, frentes de trabalho remuneradas e monitoramento rigoroso dos resultados.

Investimentos estratégicos

Os investimentos estratégicos aprovados neste mês pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM) preveem R$ 1,4 bilhão em SC, divulgou ontem o Ministério de Portos e Aeroportos. Serão destinados à construção de quatro rebocadores portuários e quatro embarcações “oil spill response vessel”, que significa navio de resposta a derramamentos de óleo.

Valor local

Já está em vigor a lei estadual 19.295, originária de projeto de lei do deputado Mauro de Nadal (MDB) que restringe a participação de atletas vinculados a entidades de administração esportiva nacionais ou internacionais que não tenham sede em SC em competições de vôlei de praia organizadas pela Fesporte. Justificou, com bom senso, que há necessidade de valorizar o atleta que aqui vive e compete em eventos organizados com recursos dos impostos dos catarinenses, assim como tornar o cenário mais equilibrado e com igualdade de oportunidades.

Esconde SC

Em todas as recentes entrevistas, onde se gaba do fato de nos primeiros quatro meses deste ano o Brasil ter recebido 4,4 milhões de turistas estrangeiros, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que nunca visitou SC como ministro, exclui o Estado que respondeu pelos melhores números. Ali tem um viés ideológico, por ser governador por um bolsonarista.

Exagero

Falta de assunto? Além de várias TVs de SC, em longas reportagens, até jornais e telejornais nacionais deram exagerado espaço, nas últimas horas, à morte, por enforcamento, de uma cachorra shih tzu, dia 8 passado, em pet shop de Florianópolis. Sim, aparente crime de maus tratos, mas convenhamos…

Camisa tecnológica

A marca Malwee, catarinense de Jaraguá do Sul, com muito orgulho, está anunciando o lançamento da camiseta Ar.voree, que chega ao mercado dia 22 deste mês. O que a diferencia de tudo que se conhece é que se trata da primeira malha brasileira com tecnologia que capta gás carbônico (CO₂) do ambiente e o elimina durante o processo de lavagem.

Academia

A Arena Unimed, academia ao ar livre na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, está completando três anos de atividade no local, tempo em que ministrou mais de 5 mil aulas para cerca de 74 mil participantes iniciantes ou não no esporte. As atividades incluem aulas de funcional, yoga, muay thai e fitdance com 1h30 de duração, além de sessões de musculação em turmas reduzidas.

Gastos sem fim

Inacreditável o que o colunista Cláudio Humberto conseguiu saber, pela Lei da Transparência: que o governo Lula, gastou em viagens, nos dois primeiros anos do seu terceiro mandato, a fortuna de R$ 4,63 bilhões. Só nos últimos 45 dias foram 212,1 milhões.