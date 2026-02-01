GALERIA – Veja como está uma das principais cachoeiras de Guabiruba
Imagens registradas neste domingo mostram o cenário nesta abertura de fevereiro
Há lugares interioranos que passam quase despercebidos na maior parte do ano, mas que ganham maior visibilidade durante o verão, quando as temperaturas elevadas aumentam a procura por espaços naturais.
Uma cachoeira em Guabiruba, localizada na rua Holstein, no bairro São Pedro, insere-se nesse contexto e se consolida como um dos cenários naturais em evidência neste domingo, 1.
Com efeito, o principal destaque é a qualidade da água, reconhecida pela transparência, além do entorno formado por vegetação densa, que compõem um dos ambientes naturais mais preservados do município.
O espaço é utilizado tanto para banho quanto para momentos de contemplação à beira da queda d’água.
Longe do agito urbano
Embora em determinadas épocas receba maior presença de visitantes, especialmente durante períodos de calor mais intenso, a Cachoeira do Holstein também se caracteriza por oferecer um ambiente tranquilo, afastado da área urbana.
Além do aspecto turístico e recreativo, a área possui relevância ambiental por estar inserida em uma região de nascentes que contribuem para a manutenção dos recursos hídricos locais, o que reforça a importância da preservação e do uso responsável do espaço.
Fotos da cachoeira em Guabiruba
Por fim, a pauta traz no encerramento uma galeria de imagens dividida em dois carrosséis, que apresenta o cenário atual desta cachoeira em Guabiruba neste início de fevereiro, complementando visualmente as informações da matéria.
Assim, o conjunto fotográfico amplia a percepção sobre o espaço natural, permitindo observar detalhes que reforçam a atmosfera de lazer e contemplação registrada neste domingo ensolarado na Cachoeira do Hosltein.
Fotos: Ciro Groh/O Município
