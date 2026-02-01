GALERIA – Veja como está uma das principais cachoeiras de Guabiruba

Foto: Ciro Groh/O Município

Há lugares interioranos que passam quase despercebidos na maior parte do ano, mas que ganham maior visibilidade durante o verão, quando as temperaturas elevadas aumentam a procura por espaços naturais.

Uma cachoeira em Guabiruba, localizada na rua Holstein, no bairro São Pedro, insere-se nesse contexto e se consolida como um dos cenários naturais em evidência neste domingo, 1.

Com efeito, o principal destaque é a qualidade da água, reconhecida pela transparência, além do entorno formado por vegetação densa, que compõem um dos ambientes naturais mais preservados do município.

O espaço é utilizado tanto para banho quanto para momentos de contemplação à beira da queda d’água.

Longe do agito urbano

Embora em determinadas épocas receba maior presença de visitantes, especialmente durante períodos de calor mais intenso, a Cachoeira do Holstein também se caracteriza por oferecer um ambiente tranquilo, afastado da área urbana.

O tipo de lugar que pede pausa, não pressa

Além do aspecto turístico e recreativo, a área possui relevância ambiental por estar inserida em uma região de nascentes que contribuem para a manutenção dos recursos hídricos locais, o que reforça a importância da preservação e do uso responsável do espaço.

Fotos da cachoeira em Guabiruba

Por fim, a pauta traz no encerramento uma galeria de imagens dividida em dois carrosséis, que apresenta o cenário atual desta cachoeira em Guabiruba neste início de fevereiro, complementando visualmente as informações da matéria.

Assim, o conjunto fotográfico amplia a percepção sobre o espaço natural, permitindo observar detalhes que reforçam a atmosfera de lazer e contemplação registrada neste domingo ensolarado na Cachoeira do Hosltein.

