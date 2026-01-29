Família russa que vive na Turquia visita o Zoobotânico de Brusque

Foto: Prefeitura de Brusque/Divulgação

O parque Zoobotânico de Brusque recebeu, na terça-feira, 27, a visita da família Bitsaeva, da Turquia.

De origem russa, Fátima e os filhos, Guze e Malik, aproveitaram a passagem por Brusque para visitar o amigo da família, Samir GiiniiTov, que mora na cidade há três anos e também é natural da Rússia.

Fátima contou que esta é a primeira vez da família no Brasil. Há uma semana no país, eles já visitaram cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Itajaí e Florianópolis.

Brusque também entrou no roteiro e conquistou os visitantes pela biodiversidade, que, segundo eles, lembra a encontrada em algumas regiões da Turquia. Por outro lado, a diferença climática foi percebida.

“Na Turquia, neste período, o clima é bem frio. Então, sentimos bastante diferença ao chegar aqui, principalmente por causa do calor intenso da região”, compara Fátima.