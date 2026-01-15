Ir para o conteúdo

Fornos de cal perto das cavernas de Botuverá entram nos planos da prefeitura para investir no turismo

Estruturas preservam história da economia do município

Thiago Facchini
Fornos de cal ficam no bairro Ourinhos, às margens da rodovia Pedro Merizio | Foto: Thiago Facchini/O Município

O interior de Botuverá abriga marcas históricas da atividade econômica do município, à base da fabricação de cal. Dois fornos no bairro Ourinhos estão nos planos da prefeitura para investimento no turismo.

A área de terras que compreende os fornos de cal, perto do Parque Municipal das Grutas e Cavernas de Botuverá, pertence à empresa Votorantim Cimentos. A Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude encaminhou um ofício em que solicita a doação do espaço.

De acordo com o secretário Marcos Fonseca Junior, a revitalização e exploração turística dos fornos faz parte de um plano de expansão do Parque das Grutas. Uma consultoria ambiental de Curitiba atualiza o plano de manejo do parque e orientou a ampliação da área ao Executivo municipal.

O ofício à Votorantim foi encaminhado em setembro. Além dos fornos, trata de outros espaços de propriedade da empresa de cimentos. Segundo Marcos, a administração da Votorantim verifica a viabilidade do pedido para apresentar devolutiva.

“Mesmo caso a doação não seja possível, a prefeitura se colocou à disposição de um diálogo para viabilizar a conservação dos fornos. É um local de extremo interesse turístico, histórico e cultural”, valoriza o secretário.

Marcos não descarta aderir a outras formas de exploração turística dos fornos de cal se a doação não for concretizada. Ele cita também a possibilidade de um termo de cessão temporária ou até a aquisição do futuro equipamento turístico.

Em abril do ano passado, a vereadora Jakeline Hodecker (PP) tratou do assunto em sessão da Câmara de Botuverá. Ela é autora de uma indicação encaminhada à prefeitura, em que solicitava justamente a elaboração de um pedido de doação da área dos fornos de cal.

“O objetivo [da doação] é a integração da área dos fornos ao Parque das Grutas, promovendo a ampliação da proteção ambiental da região, o uso sustentável do patrimônio natural e o fortalecimento do turismo ecológico, científico e cultural”, defendeu, no ofício.

Fornos na história

O escritório da Cal Rio do Ouro, que operava os fornos, funcionava em frente às estruturas históricas. O imóvel ainda está lá e com o letreiro preservado. Foi ali que Ivo Barni teve seu primeiro emprego, com apenas 12 anos.

Os fornos de cal foram construídos em 1955. Segundo Ivo, a empresa funcionava 24 horas por dia, sem parar. A operação durou quase uma década, em 1964, até que o desenvolvimento econômico de Santa Catarina como todo forçou a desativação da fabricação de cal no local.

“Na época, a BR-101 entre Santa Catarina e o Paraná começou a funcionar e passou a ser mais econômico o cal vir de Curitiba para o estado. Já havia asfalto e os caminhões para transporte tinham mais potência. Isso inviabilizou a fabricação de cal na região”, afirma.

Durante o período de funcionamento da Cal Rio do Ouro, a produção era comercializada principalmente para Florianópolis, Itajaí e Blumenau. Havia dificuldades. Os caminhões eram de pequeno porte e a estrada precária. Porém, a fabricação seguia a todo vapor. Eram produzidas 12 toneladas por dia.

Hoje, restaram os fornos e o antigo escritório desativados no bairro Ourinhos como marcas da principal atividade econômica de Botuverá na época.