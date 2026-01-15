Santa Catarina bate recorde de turistas em 2025

No ar

A soma de todos os passageiros domésticos e internacionais que embarcaram ou desembarcaram nos aeroportos de SC em 2025 foi de impressionantes 8,5 milhões, um recorde, 5,6% a mais em relação ao ano de 2024. O número supera a atual população do estado. Com tal desempenho SC tem um movimento per capita comparável aos principais mercados aéreos do mundo. É de 1,04 passageiros por habitante, contra 0,6 no Brasil, 0,5 na China e 0,41 em toda a América Latina e Caribe.

Afogamento

Um dos maiores desperdícios de vida humana é a causada por afogamento. Em SC, o Corpo de Bombeiros fez 683 salvamentos em dezembro, com 12 mortes, das quais sete nas praias e cinco em rios e lagos. Até ontem não havia registro de óbitos em janeiro, mas o número de resgates pulou par a375.

Atenção jurídica

Não basta olhar para a vista, o andar ou o acabamento, é preciso olhar para o papel. O alerta é do advogado Kevin de Sousa, especialista em Direito Imobiliário, sobre a valorização acelerada do mercado imobiliário de Balneário Camboriú. Seu escritório tem se deparado com questionamentos jurídicos de dezenas de milhões, começando pela matrícula do imóvel. Sua dica: o comprador precisa exigir uma certidão atualizada no cartório e verificar toda a cadeia dominial: quem foi dono antes, se há penhoras, ações judiciais, restrições ambientais ou qualquer ônus real. Outros questionamentos são da regularidade urbanística (se o imóvel tem habite-se, por exemplo) e dívidas pendentes.

À solta

Em todo Brasil, pouco mais de 48 mil presos foram beneficiados pela “saidinha” de Natal de 2025, e quase 2 mil não voltaram. Em SC foram beneficiados 2.182 e 2.140 voltaram (1,9%). Espanta o índice de não retorno no Rio de Janeiro: 14%. E entre eles dezenas de membros de facções e cinco criminosos de alta periculosidade. Uns com condenações superiores a 80 anos.

Filme

Os atores João Côrtes e Nicolas Prattes vão interpretar os melhores amigos no filme “Minha vida com Shurastey”, inspirado na história do catarinense Jesse Koz, que morreu num acidente de carro nos Estados Unidos enquanto viajava com seu cão com destino ao Alaska. Prates é o protagonista. O lançamento do longa-metragem está previsto para este ano.

Clima

O Censo Escolar 2024 revelou que um terço das quase 180 mil escolas públicas e privadas do Brasil não desenvolvem nenhuma atividade relacionada ao ensino sobre meio ambiente ou mudança do clima. E SC até que está bem no mapa: 82% delas tem ações transversais sobre o tema, contra 84% de Tocantins e 95% do Paraná, que tem o melhor resultado na área. No Sudeste chega a 42% e no Norte 39%.

Transnacional

Elogiável a iniciativa do Ministério Público de SC que produziu uma cartilha em francês, espanhol e crioulo haitiano para orientar as mulheres imigrantes em SC quanto aos tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, os caminhos de denúncia, como funcionam as medidas protetivas e quais são os serviços públicos disponíveis para acolhimento e proteção.

Pauta “suprema”

O Supremo Tribunal Federal abre o ano judiciário de 2026 em 2 de fevereiro e no dia 4 julga o uso de redes sociais por magistrados e a constitucionalidade da cobrança da contribuição ao Funrural. Ao longo do mês, deve analisar ainda temas como o pagamento de custas processuais pelo Ministério Público, o licenciamento ambiental, os limites da liberdade de expressão, a criação de uma secretaria no Tribunal de Contas da União (TCU), o programa Escola Sem Partido – que envolve a constitucionalidade de várias leis estaduais e municipais, inclusive de SC – e o indulto concedido a condenados pelo massacre do Carandiru, entre outros.

Dupla cidadania

Os cerca de 90 mil catarinenses que estão com processos pendentes quanto à sonhada cidadania italiana, vivem tensa expectativa: a Corte Constitucional da Itália (o STF italiano) marcou para 11 de março o julgamento sobre a inconstitucionalidade da nova lei de cidadania italiana. Se entender que a nova legislação não está em conformidade com os princípios da Constituição do país, milhares de descendentes italianos no Brasil (e também em outros países) voltarão a ter o direito de pedir a cidadania italiana. A lei 74/2025, aprovada em maio do ano passado, sustenta que a cidadania passa a ser reconhecida apenas para duas gerações de descendentes (filhos e netos) de italianos; diferente de como era antes, quando qualquer geração podia solicitar o reconhecimento desde que tivesse sua ascendência documentada.