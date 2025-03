Primeiro post

acordei! olha o sol aqui da janela da minha casa! ali em cima é o Monthez!

Segundo post

meu café da manhã com ovos caipiras orgânicos de galinhas criadas soltas na Limeira Alta e mamão cultivado pelas freiras enclausuradas da Nova Brasília

Terceiro post

caminhada matinal com a Chanel, minha doguinha, ai olha as capivaras ali que lindas na Beira-Rio

Quarto post

fui na (nome da loja) comprar um edredon, outono chegou gente

Quinto post

saladinha de almoço com peito de frango, batata doce e crisps de pão pulmann sem glúten da panificadora (nome da panificadora), amo!

Sexto post

tá na hora do soninho da beleza, olha que luxo esse travesseiro que comprei na (nome da loja)

Sétimo post

oba, bolinho de chuva da mamis, não tem coisa melhor! e nem choveu… olhem como ela está linda, culpa do (nome do salão de beleza)

Oitavo post

partiu academia (nome da academia)! 5 de 5! vamos queimar isso tudo né, igual o Marcelo D2!

Nono Post

níver da minha best, não tem como não comer esse brigadeiro da (nome da confeiteira que fez o brigadeiro) do tamanho de uma bola de bocha, desculpa prô (nome do personal)

Décimo Post

morta! vou dormir gente, até amanhã, mas antes olhem só esse pijama da (nome da loja) que tuuuudo!

Repete no dia seguinte… sucesso garantido!

Como diria a esposa do cara depois daquela semana intensa: “Está demais, né!”

O que vocês acham dos banzos e banzas (me recuso a falar banzes!) andando de motinho elétrica pelas cidades? Qual é a sua opinião? A minha é muito clara: eu acho um absurdo completo. Primeiramente, muito me estranha que as autoridades federais ainda não acabaram com essa casa da mãe joana. Certamente, vantagens estão sendo concedidas para muitos tubarões liberarem de forma desenfreada essa bagunça que se estabeleceu no nosso trânsito. Sim, porque uma pessoa que tenha a MENOR motocicleta da Honda, por exemplo, tem que ter placa, pagar IPVA, seguro obrigatório, etc, ter idade e carteira de habilitação para dirigir e ainda usar capacete! Mas para usar uma moto elétrica, às vezes MAIOR que essa menorzinha da Honda, não precisa de absolutamente nada! Basta ter o dinheiro para comprar e uma tomada. Se bobear até um cego pode dirigir por aí no meio de tudo. Sim, eles andam no meio de tudo! Eles andam na calçada que é dos pedestres, andam na ciclovia que é das bicicletas e andam nas estradas (ruas, rodovias, etc) que são dos carros, motos, caminhões e ônibus. Como pode um absurdo desses ser permitido sem nenhuma legislação? Semana passada, aconteceu comigo: uma garota saiu de um galpão às margens da Rodovia Ivo Silveira e simplesmente entrou no meio da rodovia! Sem capacete! Com fones de ouvido! Se eu desvio dela, bato de frente com um caminhão que vinha na pista contrária! Consegui frear, buzinei, chamei de “araruta” e ela nem deu bola. Pois é, resumindo, ninguém dá bola…

Pão com plástico

Se tem uma coisinha rápida que inventaram para matar a fome do dia-a-dia é o tal do misto quente. Qualquer pão (caseiro, pãozinho, pode ser velho ou fresco), queijo, presunto e sanduicheira. Não tem coisa melhor! Mas ultimamente, não sei se vocês já notaram isso também, mas o queijo quando derrete não parece que vira um plástico? O que será que estão misturando pra ficar assim? Medo, tá!

Programinha ruim

Todo mundo sabe que eu gosto bastante de carro. Mas se tem uma coisa que me incomoda é esse programa Auto Esporte da Globo aos domingos pela manhã. Enquanto o Globo Rural é o Real Madri para aqueles que gostam do mundo agro, esse Auto Esporte é o Íbis para aqueles que gostam de ficar por dentro das novidades do mundo automobilístico. Tanta coisa para falar sobre carros, motos, caminhões e eles ficam fazendo reportagem sobre qual seria o salto de sapato ideal para dirigir um Kwid no meio do trânsito em São Paulo com chuva. No mínimo o editor-chefe deve andar de BYD elétrico, certeza!

Doutor Pai Pagou

A notícia: “Erros médicos crescem mais de 500% em um ano, aponta levantamento. Número alarmante de erros médicos no Brasil preocupa pela queda na qualidade dos cuidados prestados no Brasil.” Uma enxurrada de faculdades privadas de medicina se espalhando Brasil afora, onde qualquer um que tenha condições de pagar as mensalidades consegue virar médico, queriam o que? Complicado.

Interditado de novo

E o que dizer dessa polêmica toda em torno do estádio Augusto Bauer, da janela do bar que tem ali no prédio recém-construído e a Federação Catarinense de Futebol? Olha, a única coisa que dá para dizer é que os prejudicados são o Carlos Renaux, o Brusque e os torcedores dos dois clubes, que mais uma vez, como acontece todos os anos, não sabem

onde vão jogar as suas partidas, se é ali ou em Boiteuxburgo ou em Herval D´Oeste ou em Camacuí do Sul. De resto, cada um que tire as suas próprias conclusões!

Excelente notícia

O Parque Leopoldo Moritz, mais conhecido como o Parque da Caixa D´Água, enfim vai ter um novo administrador, que vai ser a empresa Cooperativa Cervejeira Sul-Brasileira (Cocersul), uma empresa aqui de Brusque que já organiza a Bierfest na cidade, muito bem, diga-se de passagem. A Caixa D’Água é sem dúvida nenhuma um lugar de grandes lembranças para a maioria da população do nosso município. Já foi um lugar frequentado por muitas famílias e crianças ao longo dos anos e agora tudo leva a crer que teremos novamente esse lugar de volta as suas origens. Lugar muito bonito, no centro da cidade, com muitas árvores, estacionamento amplo, enfim, tudo ali caminha para mais um belo local de lazer. Quem sabe fazer ali uma espécie de um biergarten, como existe na Alemanha, com várias mesas de madeira espalhadas embaixo das árvores, oferecendo chopp e comidas tradicionais ao público. Nós vamos ficar aqui na torcida para que seja um sucesso, nossa cidade precisa cada vez mais desse tipo de espaço e nós temos que ocupá-los, para que os “atoas” não os ocupem! Boa sorte ao pessoal da Cocersul nessa empreitada!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço aos aniversariantes Luis Antonio

Walendowsky (Capim), Adilson de Souza Neves, Ado Baron, Edevaldo Piazza, Mauro

Miranda, Richard Haag, Dr Eduardo Ballester, Jelson Plotegher, Gilson Nunes, Duda

Coelho, Danilo Orivan de Souza (Ximba), Eduardo Rosa, Gustavo Cunha e André

Maestri. Já o “Puxando o Saco Bares da Cidade” vai pro pessoal querido do Ponto Guigor, que comemora 15 anos nesse sábado com a presença ilustre do Trio Dick Vigarista, almoço e muito chopp já à partir das 9h da manhã. Então é isso, fiquem todos com Deus, bom final de semana e até sexta que vem!

Sabedoria Butecular

“Correr 5 quilômetros prolonga a sua vida em 20 minutos, mas exige 30 minutos da sua vida.” – filósofo Malandrowsky Nahrrede