UBS Águas Claras terá atendimento suspenso na próxima sexta-feira

Pacientes serão atendidos em outras unidades de saúde

Comente

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Águas Claras, em Brusque, estará fechada na sexta-feira, 26, para serviços de readequação e manutenção na rede elétrica.

Durante o período, os atendimentos de urgência serão direcionados ao Pronto Atendimento do bairro Santa Terezinha ou aos hospitais do município.

A Secretaria de Saúde pede a compreensão da comunidade e reforça que a medida é necessária para garantir melhores condições de atendimento à população.

