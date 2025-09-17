A Unidade Básica de Saúde (UBS) Águas Claras, em Brusque, estará fechada na sexta-feira, 26, para serviços de readequação e manutenção na rede elétrica.

Durante o período, os atendimentos de urgência serão direcionados ao Pronto Atendimento do bairro Santa Terezinha ou aos hospitais do município.

A Secretaria de Saúde pede a compreensão da comunidade e reforça que a medida é necessária para garantir melhores condições de atendimento à população.

