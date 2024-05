UBS Guarani está sem linha telefônica desde dezembro em Brusque

A UBS Guarani está sem linha telefônica desde dezembro do ano passado em Brusque. Moradores entraram em contato com o jornal O Município para expor o caso nesta quarta-feira, 22.

“Como teve o recesso, não demos muita bola. Mas aí chegou janeiro e não foi resolvido. Liguei para a ouvidora duas vezes e me disseram que estavam resolvendo”, conta a moradora Rose Marí Antoniazzi.

Ela diz que os funcionários da unidade também estariam utilizando os celulares pessoais para atendimento.

“Eu não estou pensando só em mim, eu tenho carro e consigo ir lá. Muitas pessoas, inclusive crianças e idosos, não conseguem ir até o postinho. E é complicado porque na maioria das vezes são questões que se resolveriam por telefone”, frisa.

Além da falta de linha, ela afirma que houve problemas com a câmara fria em que ficam as vacinas. Ela conta que foi até o local na última semana para se vacinar contra a Covid-19 e foi informada de que a sala de vacinas estava fechada por causa do problema.

O que diz a Prefeitura de Brusque?

Questionada pela reportagem, a Prefeitura de Brusque informou que está realizando a substituição de todas as linhas telefônicas e que a situação deve ser normalizada nesta quinta-feira, 23.

Em relação à sala de vacina, a prefeitura informou que o local ficou fechado por alguns dias por causa do afastamento de um servidor.

Por fim, a prefeitura frisa que a câmara fria estragou, mas que todos os profissionais recebem entregas todos os dias de outras UBS e que o excedente era retornado. Ela foi arrumada e está funcionando.

