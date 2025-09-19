Última chance

O Brusque enfrenta o Guarani no domingo com a obrigação de jogar bem e vencer fora de casa para continuar com chances razoáveis de acesso para a Série B. Em caso de derrota, não estará matematicamente eliminado, mas vai começar a depender de outros resultados, além de ter que fazer uma campanha perfeita no returno.

A verdade é que o time mais uma vez mostrou uma apatia contra a Ponte Preta, combinada com a estratégia do técnico Bernardo Franco, que chegou ao ponto de tirar um centroavante para colocar um zagueiro quando o jogo ainda estava zero a zero. E vamos combinar: a arbitragem até estava dando uma força, porque aquela bola no segundo tempo entrou. E o pênalti existiu, não tem discussão. Faltou gana de vencer e ousadia para o quadricolor.

Sinceramente, espero ser surpreendido no domingo e ver um time vencedor em campo que me faça acreditar que o acesso ainda é possível. Mas existem fatores que me preocupam. Por exemplo: onde anda o futebol de Diego Mathias, decisivo em algumas partidas, e que simplesmente sumiu nesses últimos jogos? Sem ele, e sem opção de qualidade no banco, o Olávio corre feito um coitado pelo campo atrás de bolas que não chegam, e é evidente que o time não funciona.

Ainda que exista espaço para reação, só nos resta torcer, dentro de um cenário nada animador. E se a vitória não vier domingo, é colocar o que tem de melhor na Copa Santa Catarina para evitar um vexame num grupo tão fácil.

Copa SC

Chapecoense e Brusque fizeram um jogo horrível na quarta-feira, pela Copa Santa Catarina. Um jogo que escancara a baixa qualidade do time reserva do quadricolor, que teve dificuldades para enfrentar um time predominantemente sub-20 do Verdão do Oeste. Penso que o Brusque só terá alguma chance de fazer frente aos outros na Copinha se escalar o time titular. Esse time reserva aí não empolga, nem mesmo depois da bronca que o técnico Bernardo Franco deu publicamente.

Rodada dupla

A noite de hoje reserva dois importantes jogos em Brusque: às 19 horas, na Arena, o time do Abel Moda Vôlei enfrenta o Pinhalense precisando vencer por 3 sets a zero para se manter vivo na briga pela primeira colocação geral do campeonato catarinense e fazer a decisão em casa. Meia hora depois, no Sesi, o Barateiro Futsal joga em casa contra o São José buscando uma vaga nas semifinais da Liga Nacional de Futsal Feminino. O jogo de ida foi zero a zero, o que deixa o confronto aberto para o jogo de volta.