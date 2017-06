Últimas inscrições para o Concurso Cuca Nota 10 do Brasil

Sabe aquela receita de família, da cuca fresquinha e deliciosa, feita com muito carinho? Ou então aquele sabor diferente e inovador, de uma nova cuca, criado com ingredientes especiais e que só você sabe fazer? Essas receitas podem ser uma das vencedoras da quarta edição do ‘Concurso A Cuca Nota 10 do Brasil’.

Isso porque as inscrições ainda estão abertas para quem deseja participar do concurso, que será realizado durante o 4º Festival Nacional da Cuca – O Doce Sabor da Tradição Alemã, que acontece nos dias 8 e 9 de julho 2017, no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco, em Brusque.

O evento é promovido pelo Núcleo de Panificadoras e Confeitarias da Associação Empresarial de Brusque (ACIBr) e da Prefeitura de Brusque. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até dia 14 de junho. As vagas são limitadas. O regulamento e a ficha podem ser solicitados pelo e-mail: consultor1@acibr.org.br ou na sede ACIBr, na rua Pedro Werner, 180, 3º andar do CESCB, no Centro de Brusque. Após preenchida, a ficha de inscrição deverá ser devolvida, por e-mail ou na própria Associação.

Serão aceitas somente as 36 primeiras inscrições. Apenas pessoas acima de 18 anos poderão participar e inscrever apenas uma receita. Interessados de todo o Estado e país podem participar. Mais informações com Rose Debatin Civinski, no (47) 3351-1588.

O Concurso

Por meio de quatro etapas eliminatórias durante todo o Festival, serão conhecidos os inscritos, que participarão da Grande Final, marcada para o domingo, 9 de julho.

As receitas serão avaliadas por um júri, que dará notas pela aparência, sabor, criatividade, viabilidade comercial e riqueza dos produtos. Os três primeiros colocados serão premiados com os valores de R$ 2 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente.