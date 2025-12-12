Último dia da semana do emprego: Sine mantém mais de 200 oportunidades abertas em Brusque

Iniciada na segunda-feira, 8, a Semana do Emprego oferece mais de 200 vagas nos setores da indústria, comércio, serviços e construção civil em Brusque. A procura por trabalho no fim do ano é intensa, e a ação segue até esta sexta-feira, 12, no Sine de Brusque.

O objetivo da iniciativa é movimentar o mercado de trabalho e aproximar candidatos das oportunidades disponíveis no Sine. O atendimento ocorre das 8h às 11h30 e das 12h30 às 17h, na rua Paes Leme, 45.

Como funciona o atendimento

O diretor de Desenvolvimento Econômico e Apoio ao Empreendedor, Rodrigo Gesser, explica que, durante a Semana do Emprego, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial, já que o encaminhamento para as vagas só pode ser emitido mediante a apresentação dos documentos originais do candidato.

“A partir desse atendimento, o Sine acessa o sistema, verifica as vagas disponíveis e emite a carta de encaminhamento, permitindo que o candidato passe a tratar diretamente com o RH ou com o empregador”, destaca.

As vagas são divulgadas em grupos de WhatsApp acessados pelo Instagram do Sine e também de forma presencial. Informações como nome da empresa e valores salariais não são divulgadas antecipadamente, ficando para a etapa da entrevista.

A iniciativa também oferece apoio na elaboração de currículos e na preparação para entrevistas.

Segundo Gesser, o público atendido é variado e a procura tem sido positiva. “As vagas contemplam perfis diversos, desde ensino fundamental incompleto até ensino médio completo, algumas exigindo experiência ou CNH, e outras voltadas à entrada no mercado de trabalho”, afirma.

Esta é a primeira edição da semana do emprego, embora o Sine já tenha promovido anteriormente o feirão do emprego, realizado em julho, que reuniu mais de 40 empresas e aproximou candidatos e recrutadores.

“A expectativa é que, a partir do próximo ano, a Semana do Emprego seja realizada duas vezes, possivelmente em março e no meio do ano”, informa o diretor.

A procura por vagas costuma ser maior no início do ano, enquanto, no fim do ano, cresce o interesse por trabalhos informais, MEI e atividades em plataformas digitais, um reflexo das mudanças no mercado de trabalho e nos perfis de contratação.

