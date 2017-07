Último fim de semana de Jogos Comunitários tem campeões no vôlei, tênis de mesa, futsal feminino e futsal sênior

O último fim de semana de disputas da 24ª edição dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque, foi, sem dúvidas, um dos mais emocionantes da competição.

Em um sábado, 29 repleto de jogos, foram conhecidos os campeões de quatro modalidades: voleibol, tênis de mesa, futsal feminino e futsal sênior. O vôlei teve a decisão dos naipes feminino e masculino na Sociedade Bandeirante, já o tênis, também disputado nos dois naipes na Arena Brusque, teve campeões tanto na disputa por equipes como individual. As decisões do futsal feminino e do sênior também movimentaram o sábado na Arena Brusque.

O grande destaque foi a presença de público em todos os locais, tanto a Sociedade Bandeirante quanto a Arena Brusque tiveram presença significativa de torcedores, o que agradou a comissão organizadora dos Jacobs.

JOGOS DO FIM DE SEMANA

Sábado – 29/7

TÊNIS DE MESA MASCULINO E FEMININO

Local: Arena Brusque

Feminino – Individual

1º Gislaine de Oliveira – Souza Cruz

2º Karina Hadriano – Souza Cruz

3ºNicole Dalpiaz – Barra de Águas Claras

Classificação final da modalidade

1º Souza Cruz – 10 pontos

2º Steffen – 7

3º Barra de Águas Claras – 5

4º Águas Claras – 3

5º São Pedro – 2

Masculino – Individual

1ºPablo Gabriel Rocha – Dom Joaq uim

2º Leonardo Brollo – Dom Joaquim

3º Douglas Santos – Tomaz Coelho

Classificação final da modalidade

1º Steffen – 10 pontos

2º Tomaz Coelho – 7

3º Bateas – 5

4º Limeira – 3

5º Zantão – 2

6º Rua Nova Trento – 1

VOLEIBOL FEMININO – FINAIS – Jogos na Sociedade Bandeirante

14h – Guarani 2×1 São Pedro (Disputa do 3º lugar)

15h – Maluche 2×0 São Luiz (Final)

Classificação final da modalidade

1º Maluche – 10 pontos

2º São Luiz – 7

3º Guarani – 5

4º São Pedro – 3

5º Dom Joaquim – 2

6º Centro – 1

VOLEIBOL MASCULINO – FINAIS – Jogos na Sociedade Bandeirante

16h – Nova Brasília 2×0 Dom Joaquim (Disputa do 3º lugar)

17h – Centro 0x2 São Pedro (Final)

Classificação final da modalidade

1º São Pedro – 10 pontos

2º Centro – 7

3º Nova Brasília – 5

4º Dom Joaquim – 3

5º Maluche – 2

6º Águas Claras – 1

FUTSAL FEMININO – FINAIS – Jogos na Arena Brusque

14h – Bateas 1×0 Limeira (Disputa do 3º lugar)

15h – Tomaz Coelho 0x1 Steffen (Final)

Classificação final da modalidade

1º Steffen – 10 pontos

2º Tomaz Coelho – 7

3º Bateas – 5

4º Limeira – 3

5º Zantão – 2

6º Rua Nova Trento – 1

FUTSAL SÊNIOR MASCULINO – FINAIS – Jogos na Arena Brusque

16h – Rua Nova Trento 2×0 Paquetá (Disputa do 3º lugar)

17h – Souza Cruz 2×0 Poço Fundo (Final)

Classificação final da modalidade

1º Souza Cruz

2º Poço Fundo

3º Rua Nova Trento

4º Paquetá

5º Dom Joaquim

6º Steffen

Classificação geral parcial dos Jacobs

1º São Pedro – 125

2º Águas Claras – 95

3º Steffen – 83

4º Maluche – 68

5º Dom Joaquim – 50

6º Limeira – 48

7º São Luiz – 47

8º Souza Cruz – 46

9º Santa Rita – 29

10º Centro – 28

PROGRAMAÇÃO SEGUNDA-FEIRA (31)

INÍCIO GENERAL MASCULINO E FEMININO

Confirmação das duplas a partir das 19h na Praça de Alimentação do Pavilhão da Fenarreco

BASQUETE MASCULINO – Jogo na Arena Brusque

19h – Águas Claras x São Luiz

FUTSAL LIVRE MASCULINO – FINAIS – Jogos na Arena Brusque

20h – São Luiz x 1º de Maio (Disputa do 3º lugar)

21h – Limeira x Águas Claras (Final)

BOCHA VALE TUDO FEMININA – SEMIFINAIS (Jogos às 19h30 na Sociedade São Paulo)

São João x Rio Branco

São Luiz x São Pedro

BOCHA RAFA VOLLO MASCULINA – Jogos na Associação Santa Rita)

19h15 – São João x Rua Nova Trento (Grupo C)

20h15 – Steffen x Guarani (Grupo A)

21h15 – Santa Rita x Azambuja (Grupo B)