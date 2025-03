Último trecho de enrocamento da Beira Rio é concluído em Brusque

Na tarde desta quinta-feira, 27, foi concluído o último dos oito enrocamentos realizados ao longo da Beira-Rio, totalizando aproximadamente 1.246 metros de extensão. O trecho finalizado, identificado como número 03, está localizado próximo à Ponte Arquiteta Andréa Patrícia Volkmann, enquanto os demais estão distribuídos ao longo da margem direita da Beira-Rio.

As fortes chuvas que atingiram o município no final de 2023 resultaram em enchentes de grande impacto, levando à decretação do Estado de Calamidade Pública. As margens da Beira-Rio, que exercem um papel essencial como canal extravasor, foram duramente afetadas, exigindo uma intervenção para restaurar suas estruturas.

Para a execução das obras, foram utilizadas aproximadamente 30.096,90 toneladas de pedras brutas detonadas. O enrocamento tem como principal objetivo estabilizar o terreno, prevenindo a erosão e os solapamentos causados pela forte correnteza do rio.

A intervenção foi viabilizada por meio do programa Recupera SC, que visa apoiar a recuperação de áreas impactadas por eventos climáticos extremos, em colaboração com os Poderes Públicos. Além disso, foram empregadas aproximadamente 2.708,11 horas de trabalho com escavadeiras de 15 e 20 toneladas, com recursos oriundos do próprio programa.