Últimos dias de Fenarreco e mais: confira sete coisas para fazer em Brusque e região no fim de semana

Procurando opções de lazer para Brusque neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 17, e domingo, 19, em Brusque e região.

1 – Últimos dias da Fenarreco

A 38ª Fenarreco chega aos seus últimos dias, no pavilhão da Fenarreco os visitantes encontram muito chope, brincadeiras, comida boa e muita música. A entrada para a festa é gratuita. Na sexta-feira, 17, e no sábado, 18, os portões abrem a partir das 11h e têm previsão de fechar às 3h. Já no domingo, 19, a festa também começa às 11h e termina às 23h.

2- Hamlet em Brusque

Neste sábado e domingo, serão realizadas três exibições da peça “Hamlet – Entre o céu e a terra” no Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb). A apresentação ocorre às 19h no sábado, 18. No domingo, 19, o show acontece às 16h e às 19h30. Para acompanhar, é necessário adquirir o ingresso, gratuito, através do site Sympla.

3 – Caipirinha 50% off

O Boteco do Bolinho terá 50% de desconto na caipirinha neste sábado, 18. A música fica por conta da dupla Do & João. Caso tenha interesse em fazer reserva de mesas, basta entrar em contato pelo número (47) 9 9205-0486.

4 – Fim de semana no Cartolas

O Cartolas Pub realiza nesta sexta-feira, 17, o Sambari 360º. Tomam conta da música ao longo da noite o grupo Azaração, DJ Arthemyo e convidados. No domingo, 18, também às 21h, acontece o Sabadão Sertanejo com Maicon e Aline, Ashley Dias e DJ Will. Nos dois eventos, a entrada é gratuita para mulheres com nome na lista até às 22h. Reservas podem ser feitas no número (47) 9 9603-5561.

5 – 50 anos da comunidade Cristo Rei

A Comunidade Cristo Rei, no bairro São Luiz, celebra nesta semana os 50 anos de sua fundação. A programação deste fim de semana começa a partir das 19h30, de sexta-feira, 17, com uma missa com o padre Rodrigo Tascheck, além de venda de pão com bolinho. Já no sábado, 18, ocorre a missa solene com o padre Helio Feuser, comemoração com café para a comunidade e roda da fortuna.

6- Passeio Beira Rio

Será realizado na tarde deste sábado, 18, a 1ª Exposição de Carros Antigos no Passeio Beira Rio. Além da exposição, terá Mercado de Pulgas e Artesanato Rosa. Tudo isso, a partir das 13h até às 17h, na avenida Beira Rio, sentido River Mall.

7- Super Sábado em Botuverá

O Núcleo de Botuverá da Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque) realiza neste sábado, 18, o Super Sábado no município. Das 9h às 12h, a praça central de Botuverá, próximo a prefeitura, estará cheia de atrações gratuitas.

Para as crianças, haverá cama elástica, tobogã, distribuição de pipoca, pintura facial e a participação de personagem infantil. No dia, também será possível realizar de forma gratuita o teste de acuidade visual e a limpeza dos óculos. A praça também terá apresentações musicais e de dança.

