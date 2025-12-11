Últimos exemplares da primeira edição do livro com depoimentos sobre o caso Ivo Renaux são lançados; veja como garantir
Escrita pelo jornalista Otávio Timm e lançada pelo jornal O Município, a obra estava esgotada desde outubro de 2024
O livro “Um tiro na colina”, escrito pelo jornalista Otávio D’ávila Timm em parceria com o jornal O Município, está com o último lote da primeira edição disponível para compra.
A obra, que se aproxima de mil exemplares vendidos, reúne depoimentos inéditos sobre a morte do empresário Ivo Renaux, episódio que marcou a tradicional família industrial nos anos 1940. O lançamento fez parte da programação dos 70 anos do jornal, celebrados em junho de 2024.
Segundo Otávio, a decisão de lançar o último lote do ano surgiu devido à alta demanda de leitores pela obra, que estava esgotada desde outubro de 2024. A procura aumentou especialmente com a aproximação do Natal.
“Recebo diariamente pedidos de pessoas que querem adquirir o livro, mas não havia mais exemplares disponíveis. A troca com os leitores é muito especial. A obra chegou a bibliotecas municipais e universitárias, foi discutida em clubes de leitura e enviada para diversos estados do Brasil e até para o exterior. Fico muito feliz com o sucesso que ela tem alcançado”, diz o escritor.
Assista ao trailer de pré-venda:
O novo lote é limitado. Para garantir um exemplar, é preciso entrar em contato através do WhatsApp: (47) 99288-3549.
“Creio que este será o último lote produzido desta edição. A ideia é permitir que os verdadeiros interessados tenham uma última chance de ter um exemplar em casa. A limitação valoriza a exclusividade da obra, que é única naquilo que se propõe a revelar”, complementa o autor.
Devido à raridade dos exemplares, o livro chegou a ser adquirido em grandes quantidades por colecionadores e empresários. De acordo com Otávio, muitos empresários da região, especialmente do setor têxtil, compraram lotes inteiros da obra.
Luciano Hang, dono do grupo Havan e um dos entrevistados no livro, adquiriu centenas de cópias e costuma distribuir para diversas celebridades que visitam a Villa Ida, conhecida também como Villa Renaux.
“Essa valorização não tem preço. A história desse caso se funde com a história do município e com a era de ouro da indústria têxtil. O mistério permanece, e nunca foi meu objetivo desvendá-lo. Quem ler pela primeira vez vai se sentir como um detetive, assim como eu me senti durante os anos de pesquisa”, revela o autor.
O livro apresenta testemunhos inéditos sobre a misteriosa morte do empresário brusquense Ivo José Renaux, ocorrida em 1949 na Villa Ida, uma mansão localizada no terreno da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux.
O processo criminal é considerado o mais emblemático da história de Brusque.
Entre os relatos exclusivos, destacam-se os de Edla Boos, a última testemunha viva próxima ao local, e de Valtrudes Ebel, irmã de Leonida e Elvira, empregadas da Villa Ida que foram fundamentais no caso.
Também são entrevistados Luciano Hang, atual proprietário do complexo Renaux, e Rolf Bückmann, filho de Erich Bückmann, a primeira pessoa a encontrar o corpo de Ivo.
Além das entrevistas, o livro traz uma síntese do caso, uma planta da mansão, uma árvore genealógica dos envolvidos e relatos do autor sobre sua pesquisa. Um dos maiores desafios foi localizar fontes ainda vivas e dispostas a falar sobre o caso.
“Bati em muitas portas e fui bem recebido. Algumas pessoas nunca haviam falado publicamente, e a obra se tornou um espaço para que elas pudessem finalmente compartilhar o que guardaram por tanto tempo”, revela o autor.
Publicado pela Editora Estrada de Papel, “Um Tiro na Colina” é o primeiro livro sobre o caso desde Tragédia e Mistério na Villa Renaux, de João Carlos Mosimann, esgotado desde 2006.
“O trabalho de Mosimann foi uma grande inspiração. A partir da obra dele, busquei novas perspectivas e personagens. São livros com propósitos diferentes, mas que se complementam na narrativa central”, diz Otávio.
O livro teve revisão de Andrei Paloschi, Marcelo Reis, Saulo Adami e Isabeli Nascimento. A capa foi criada por Diego Martins, com diagramação de Nice Cipriani Gonçalves.
Em 30 de julho de 1949, às 9h30, um forte estampido assustou as empregadas da Villa Ida, que correram até o segundo andar, de onde o som parecia vir.
Lá, encontraram a patroa, Dagmar Sylvia Renaux, nervosa, que sugeriu que o barulho era de um quadro caindo, como já acontecera antes.
A rotina seguiu normalmente até que, por volta das 10h40, Amália Boos, uma empregada, subiu ao andar de cima e viu o patrão, Ivo José Renaux, deitado na cama com uma aparência estranha. Ao chamar por ele sem resposta, entrou no quarto e encontrou Ivo, de 32 anos, morto, com a pele pálida e as mãos sobre o peito.
A morte causou surpresa em Brusque e foi destaque na imprensa de toda a região. Dagmar Renaux, esposa de Ivo, foi acusada de matá-lo com um tiro na cabeça. Contudo, o desfecho surpreendeu a todos, tornando o Caso Ivo Renaux uma lenda transmitida por gerações.
