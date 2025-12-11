Últimos exemplares da primeira edição do livro com depoimentos sobre o caso Ivo Renaux são lançados; veja como garantir

O livro “Um tiro na colina”, escrito pelo jornalista Otávio D’ávila Timm em parceria com o jornal O Município, está com o último lote da primeira edição disponível para compra.

A obra, que se aproxima de mil exemplares vendidos, reúne depoimentos inéditos sobre a morte do empresário Ivo Renaux, episódio que marcou a tradicional família industrial nos anos 1940. O lançamento fez parte da programação dos 70 anos do jornal, celebrados em junho de 2024.

Segundo Otávio, a decisão de lançar o último lote do ano surgiu devido à alta demanda de leitores pela obra, que estava esgotada desde outubro de 2024. A procura aumentou especialmente com a aproximação do Natal.

“Recebo diariamente pedidos de pessoas que querem adquirir o livro, mas não havia mais exemplares disponíveis. A troca com os leitores é muito especial. A obra chegou a bibliotecas municipais e universitárias, foi discutida em clubes de leitura e enviada para diversos estados do Brasil e até para o exterior. Fico muito feliz com o sucesso que ela tem alcançado”, diz o escritor.

Assista ao trailer de pré-venda:

O novo lote é limitado. Para garantir um exemplar, é preciso entrar em contato através do WhatsApp: (47) 99288-3549.

“Creio que este será o último lote produzido desta edição. A ideia é permitir que os verdadeiros interessados tenham uma última chance de ter um exemplar em casa. A limitação valoriza a exclusividade da obra, que é única naquilo que se propõe a revelar”, complementa o autor.

Sucesso da obra

Devido à raridade dos exemplares, o livro chegou a ser adquirido em grandes quantidades por colecionadores e empresários. De acordo com Otávio, muitos empresários da região, especialmente do setor têxtil, compraram lotes inteiros da obra.

Luciano Hang, dono do grupo Havan e um dos entrevistados no livro, adquiriu centenas de cópias e costuma distribuir para diversas celebridades que visitam a Villa Ida, conhecida também como Villa Renaux.

“Essa valorização não tem preço. A história desse caso se funde com a história do município e com a era de ouro da indústria têxtil. O mistério permanece, e nunca foi meu objetivo desvendá-lo. Quem ler pela primeira vez vai se sentir como um detetive, assim como eu me senti durante os anos de pesquisa”, revela o autor.

Relatos exclusivos

O livro apresenta testemunhos inéditos sobre a misteriosa morte do empresário brusquense Ivo José Renaux, ocorrida em 1949 na Villa Ida, uma mansão localizada no terreno da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux.

O processo criminal é considerado o mais emblemático da história de Brusque.

Entre os relatos exclusivos, destacam-se os de Edla Boos, a última testemunha viva próxima ao local, e de Valtrudes Ebel, irmã de Leonida e Elvira, empregadas da Villa Ida que foram fundamentais no caso.

Também são entrevistados Luciano Hang, atual proprietário do complexo Renaux, e Rolf Bückmann, filho de Erich Bückmann, a primeira pessoa a encontrar o corpo de Ivo.

Além das entrevistas, o livro traz uma síntese do caso, uma planta da mansão, uma árvore genealógica dos envolvidos e relatos do autor sobre sua pesquisa. Um dos maiores desafios foi localizar fontes ainda vivas e dispostas a falar sobre o caso.

“Bati em muitas portas e fui bem recebido. Algumas pessoas nunca haviam falado publicamente, e a obra se tornou um espaço para que elas pudessem finalmente compartilhar o que guardaram por tanto tempo”, revela o autor.

Uma nova perspectiva

Publicado pela Editora Estrada de Papel, “Um Tiro na Colina” é o primeiro livro sobre o caso desde Tragédia e Mistério na Villa Renaux, de João Carlos Mosimann, esgotado desde 2006.

“O trabalho de Mosimann foi uma grande inspiração. A partir da obra dele, busquei novas perspectivas e personagens. São livros com propósitos diferentes, mas que se complementam na narrativa central”, diz Otávio.

O livro teve revisão de Andrei Paloschi, Marcelo Reis, Saulo Adami e Isabeli Nascimento. A capa foi criada por Diego Martins, com diagramação de Nice Cipriani Gonçalves.

O caso

Em 30 de julho de 1949, às 9h30, um forte estampido assustou as empregadas da Villa Ida, que correram até o segundo andar, de onde o som parecia vir.

Lá, encontraram a patroa, Dagmar Sylvia Renaux, nervosa, que sugeriu que o barulho era de um quadro caindo, como já acontecera antes.

A rotina seguiu normalmente até que, por volta das 10h40, Amália Boos, uma empregada, subiu ao andar de cima e viu o patrão, Ivo José Renaux, deitado na cama com uma aparência estranha. Ao chamar por ele sem resposta, entrou no quarto e encontrou Ivo, de 32 anos, morto, com a pele pálida e as mãos sobre o peito.

A morte causou surpresa em Brusque e foi destaque na imprensa de toda a região. Dagmar Renaux, esposa de Ivo, foi acusada de matá-lo com um tiro na cabeça. Contudo, o desfecho surpreendeu a todos, tornando o Caso Ivo Renaux uma lenda transmitida por gerações.

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

