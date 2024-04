Ultrapassagem em local proibido causa acidente na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Uma ultrapassagem em local proibido causou um acidente na manhã deste domingo, 28, na rodovia Ivo Silveira, em Brusque. A colisão entre uma caminhonete e um carro aconteceu por volta de 10h15, na altura do bairro Bateas.



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo Ford Fiesta, que transitava sentido Gaspar, foi atingido por um Saveiro, que vinha no mesmo sentido e tentou realizar uma ultrapassagem em local proibido.

A Saveiro acabou saindo de pista e colidindo frontalmente contra um portão de um galpão em construção e uma lixeira. Logo após o ocorrido, o condutor da caminhonete foi embora do local sem prestar esclarecimentos, deixando o veículo no local.

Apesar do acidente, o condutor do carro, de 33 anos, não se feriu. O veículo, porém, foi removido ao pátio conveniado por por estar com o licenciamento vencido.

A Saveiro também foi recolhida ao pátio por não haver responsável no local.

